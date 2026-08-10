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Mieszkania w górach na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
256
Muratpasa
1812
Aksu
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676 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Apartamenty z Widokiem na Góry i Miasto w Stylowym Kompleksie z 2 Blokami i Bogatą Infrastru…
$137,223
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 7
Mieszkanie z Widokiem na Góry i Morze w Kompleksie z Trzema Blokami w Alanyi Alanya to jedna…
$147,601
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Alanya Mahmutlar w Kompleksie 4 Bloków z Pełnymi Udogod…
$212,136
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Komfortowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Alanyi Payallar Payallar, jedno z centrów atrak…
$118,786
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Koncepcją Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi, w Dem…
$264,186
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Przestronne Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Pełnym Wyposażeniem w Alanyi Ob…
$432,619
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Nowa Nieruchomość w Centralnej Lokalizacji Blisko Morza w Alanyi Avsallar stało się popularn…
$290,043
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto i Morze w Jednobudynkowym Kompleksie w Alanyi…
$626,183
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie o Koncepcji Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi,…
$245,816
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w Kompleksie w Alanyi w Koncepcji Pięciogwiazdkowego Hotelu Luksusowy projekt zn…
$458,821
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Rozległym Kompleksie w Alanya Mahmutlar Apartamenty…
$110,234
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 9
Mieszkania z Widokiem na Morze w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami Społecznymi w Alanyi D…
$169,516
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Naturę na Sprzedaż w Alanyi Demirtaş w Kompleksie z Jedny…
$226,764
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Centrum Alanyi Alanya to jeden z najpopularniejszych…
$403,984
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Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Nowy projekt premium na banki w dzielnicy Kestel. Na budowi…
$498,796
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/5
Świetna lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Unikalny projekt wysokiej jakości Pazarcı / Gazipaş…
$91,334
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 8
2-Pokojowe Apartamenty i Lofty w Kompleksie w Altıntaş, Antalya Apartamenty znajdują się w d…
$379,086
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/4
🌿 Przestronny apartament 2 + 1 z własnym ogrodem w prestiżowej okolicy Unjaly, KonyaaltiOfer…
$500,664
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Agencja
INEST HOMES
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Instalacją Gazu Ziemnego w Pobliżu Komunikacji Publicznej w Sarısu, Konyaaltı M…
$276,310
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Stylowe Apartamenty w Centralnej Lokalizacji w Alanyi Mahmutlar Mahmutlar to elitarny i pod …
$205,511
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 11
Mieszkania z Widokiem na Morze i Systemami Inteligentnego Domu w Alanyi Eleganckie mieszkan…
$784,519
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Kompleksie Hotelowym w Oba Alanya Apartamenty z widokiem na morze i góry znajd…
$333,405
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie Hotelowym w Payallar Apartamenty zlokalizowane są w dziel…
$220,493
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Mieszkania nad Morzem w Kompleksie w Alanyi Mahmutlar Mahmutlar jest znany jako najpopularni…
$599,408
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/7
W Gazipaşa Pazarcı, na Wysokiej Jakości Osiedlu z Otwartą Przestrzenią Wokół, na Którym Wszy…
$58,375
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
Języki komunikacji
English, Türkçe
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Alanyi, Turcja Apartame…
$336,822
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/8
Kompleksowe udogodnienia:Basen odkryty, jacuzzi na zewnątrzBasen krytySauna, HammamSala fitn…
$97,471
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3
Avsallar jest jednym z najbardziej preferowanych regionów Alanya, oferując silne korzyści za…
$61,741
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/4
Mieszkania z Widokiem na Morze z Udogodnieniami Pięciogwiazdkowego Hotelu w Alanyi Kargıcak …
$378,140
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/8
Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Zamkniętym Kompleksie z Udogodnieniami w Gedik, Serik, Antalya…
$137,284
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Typy nieruchomości w Antalya.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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