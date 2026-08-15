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Domy z basenem na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Murcia
263
Fuente Alamo de Murcia
416
Los Alcazares
338
Torre-Pacheco
293
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78 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Uroczy dom szeregowy z prywatnym tarasem, przestronnym tarasem na dachu i dostępem do basenu…
$254,889
VAT
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Willa 6 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Nowoczesna willa premium z basenem, dużymi tarasami, ogrodem i garażem obok ekskluzywnego po…
$549,799
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Niesamowity duży dom szeregowy z przestronnymi sypialniami, tarasem, prywatnym basenem i tar…
$350,660
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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DD CO DEDD CO DE
Willa 7 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna, ogromna willa z dużym tarasem, dużym ogrodem i prywatnym basenem, położona bli…
$518,965
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancka willa oferująca zagospodarowany ogród, eleganckie wyposażenie domu i prywatny base…
$426,043
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Zachęca nowoczesna willa z prywatnym basenem, zachwycającym widokiem na morze i tarasem na d…
$568,644
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Luksusowa willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem położona blisko plaży …
$434,025
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Niesamowity szeregowiec z dostępem do basenu społecznościowego, prywatny taras na dachu w ek…
$266,528
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Wyrafinowana willa z prywatnym basenem, tarasem skąpanym w słońcu na dachu i designerskimi w…
$453,083
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna, przytulna willa wyposażona w prywatny basen i ogromny taras na dachu, położona w…
$306,932
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Willa z gotowością do użytku z prywatnym basenem, przestronnymi przestrzeniami na zewnątrz i…
$314,487
VAT
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Willa 5 pokojów w Calasparra, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Nowoczesna, jednopoziomowa willa z ogromnym prywatnym ogrodem i basenem, położona na przestr…
$468,109
VAT
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Willa 3 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Luksusowa willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położona tuż przy pol…
$322,651
VAT
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Willa 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Atrakcyjna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i wspaniałym widokiem na morze …
$480,762
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i wspólnym basenem po…
$299,766
VAT
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Willa 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Fantastyczna willa z prywatnym basenem i tarasem na dachu położona w dzielnicy premium blisk…
$424,539
VAT
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Willa 4 pokoi w Murcia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa z prywatnym basenem, parkingiem na działce i przestronnym tarasem na dach…
$324,372
VAT
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Willa w San Javier, Hiszpania
Willa
San Javier, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy dom na sprzedaż, tym razem jest to willa na sprzed…
$767,461
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Willa 5 pokojów w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 144 m²
Promienna, przestronna willa z dachem do zabaw, prywatnym basenem i płynnym otwartym planem …
$987,067
VAT
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Willa 4 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Wspaniała willa z prywatnym basenem, dużym ogrodem i tarasem na dachu w ekskluzywnym ośrodku…
$460,570
VAT
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Niesamowita, nowoczesna willa z prywatnym basenem, pięknym widokiem na morze i przestronnym …
$638,417
VAT
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Willa 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Atrakcyjna willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem położona blisko plaży…
$296,294
VAT
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Fantastyczna nowoczesna willa z prywatnym basenem, tarasem na dachu, pięknym widokiem na mor…
$497,119
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Nowoczesna, przestronna kamienica z przestronnym tarasem na dachu, prywatnym basenem i piękn…
$485,446
VAT
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Willa 4 pokoi w Kartagena, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Kartagena, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
Luksusowa willa w narożnym budynku z prywatnym basenem i dużym tarasem, położona 100 metrów …
$499,175
VAT
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Willa 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Niesamowita willa z prywatnym basenem, słonecznym tarasem na dachu i otwartym planem mieszka…
$372,309
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w San Javier, Hiszpania
Willa 6 pokojów
San Javier, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 346 m²
Luksusowa willa pod klucz z prywatnym basenem i widokiem na morze z poziomem gruntu w eksklu…
$697,727
VAT
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Willa 4 pokoi w Kartagena, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Kartagena, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z prywatnym basenem, ogrodem i dużym tarasem, położona 100 metrów od plaży M…
$440,310
VAT
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Willa 5 pokojów w San Javier, Hiszpania
Willa 5 pokojów
San Javier, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa ogromna willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem położonym blis…
$802,210
VAT
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Willa 5 pokojów w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 231 m²
Luksusowa willa z dostępem do ośrodka golfowego, prywatnym basenem i uroczym ogrodem, położo…
$611,336
VAT
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Typy nieruchomości w Murcja.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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