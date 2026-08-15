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Bliźniaki na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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4 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Kartagena, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Kartagena, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami przy Plaży w Kartagenie Murcia Niedrogie apartamenty znajduj…
$282,426
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Bliźniak 4 pokoi w Kartagena, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Kartagena, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 77 m²
Nowoczesne Domy Typu Duplex z 3 Sypialniami oraz Tarasem Słonecznym w La Azohía La Azohía, p…
$291,549
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Zaawansowany bliźniak na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem, basenem i widokiem na morze…
$404,106
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Mieszkania z 2 Sypialniami i Imponującymi Widokami w San Pedro del Pinatar Costa …
$410,270
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Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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