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Bungalow na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Fuente Alamo de Murcia
32
Los Alcazares
41
Torre-Pacheco
35
San Pedro del Pinatar
126
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294 obiekty total found
Bungalow 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Zapraszamy do unikalnego projektu mieszkaniowego w La Pinilla, Murcia, stworzony dla tych, k…
$203,768
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Ten ekskluzywny kompleks luksusowych willi dwurodzinnych oferuje nowoczesny i funkcjonalny s…
$315,848
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Bungalow 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Witam na nowym początku w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkalny w La Pinilla…
$203,186
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It Is RealtyIt Is Realty
Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
New Build Bungalows with Private Pool in San Pedro del Pinatar Exclusive Boutique R…
$380,785
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Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
$364,803
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Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
$432,443
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 187 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny w La Serena Golf, Los Alcazares, Costa Calida łączy nowo…
$308,725
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Bungalow w Torre-Pacheco, Hiszpania
Bungalow
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Nowe domy w Torre Pacheco, Costa CalidaNowoczesne bungalowy o wyjątkowych cechachOdkryj nowy…
$246,458
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
Nowe bungalowy w San Pedro del Pinatar - luksus i przyroda nad morzemUlubiona lokalizacja w …
$356,778
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Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Nowy kompleks mieszkalny obok klubu golfowego La Serena, Los Alcazares. Ten ekskluzywny nowy…
$316,875
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Bungalow 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Nowy projekt mieszkalny obejmuje 16 bungalów z 2 i 3 sypialniami i 2 łazienkami, zaprojektow…
$299,248
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Nowe bungalowy w San Pedro del Pinatar - luksus i przyroda nad morzemUlubiona lokalizacja w …
$349,736
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Bungalow 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Witam na nowym początku w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkaniowy w La Pinil…
$203,610
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
New Build Bungalows in San Pedro del Pinatar Modern Living Near the Beach Contempor…
$382,726
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
New Build Bungalows with Private Pool in San Pedro del Pinatar Exclusive Boutique Residence…
$380,785
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Bungalow w Torre-Pacheco, Hiszpania
Bungalow
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
New Build Apartments and Bungalows in Santa Rosalia Lake and Life Resort Exclusive Homes in…
$386,683
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Bungalow 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Odkryj nowy kompleks bungalow w spokojnej okolicy Torre Pacheco, otoczony przyrodą i polami …
$265,844
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Bungalow 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowy kompleks mieszkalny znajduje się w San Pedro del Pinatar, w uprzywilejowanej okolicy Co…
$381,312
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Modern Apartments with comunal Pool Near the Beach in San Pedro del Pinatar Exclusi…
$287,654
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Odkryj doskonałą równowagę pomiędzy komfortem, nowoczesnością i życiem przybrzeżnym z tych e…
$301,619
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Bungalow 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Nowoczesne domy bungalow są zaledwie kilka kroków od morza na południu Costa Blanca. Nowy ko…
$344,441
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
$372,914
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Nowe bungalowy w Lo Pagan: nowoczesne życie w pobliżu plażyUprzywilejowana lokalizacja w Lo …
$301,543
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Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Nowy kompleks mieszkalny obok klubu golfowego La Serena, Los Alcazares. Ten ekskluzywny nowy…
$481,138
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Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
$479,980
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Bungalow 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Zapraszamy do doskonałego przybrzeżnego Retreat - ten jasny i przestronny domek na najwyższy…
$150,259
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Bungalow w Torre-Pacheco, Hiszpania
Bungalow
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
New Construction Homes in Torre-Pacheco, Costa Cálida Modern Bungalows with Exceptional Fe…
$299,817
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Bungalow 2 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Odkryj nowy kompleks bungalow w spokojnej okolicy Torre Pacheco, otoczony przyrodą i polami …
$264,688
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Bungalow 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Nowoczesne bungalowy w południowej części Costa Blanca, zaledwie kilka kroków od piaszczysty…
$367,558
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Bungalow 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Nowoczesne bungalowy kilka kroków od morza na południu Costa Blanca. Nowy kompleks mieszkani…
$319,012
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Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
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