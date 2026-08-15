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Domy nad morzem na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Murcia
263
Fuente Alamo de Murcia
416
Los Alcazares
338
Torre-Pacheco
293
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26 obiektów total found
Willa 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancka willa oferująca zagospodarowany ogród, eleganckie wyposażenie domu i prywatny base…
$426,043
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Zachęca nowoczesna willa z prywatnym basenem, zachwycającym widokiem na morze i tarasem na d…
$568,644
VAT
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Willa 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Atrakcyjna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i wspaniałym widokiem na morze …
$480,762
VAT
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i wspólnym basenem po…
$299,766
VAT
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Willa w San Javier, Hiszpania
Willa
San Javier, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy dom na sprzedaż, tym razem jest to willa na sprzed…
$767,461
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Niesamowita, nowoczesna willa z prywatnym basenem, pięknym widokiem na morze i przestronnym …
$638,417
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Szeregowiec w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
3 sypialnia z widokiem na morze i garaż. Spektakularna rezydencja zaledwie kilka metrów od m…
$367,389
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Fantastyczna nowoczesna willa z prywatnym basenem, tarasem na dachu, pięknym widokiem na mor…
$497,119
VAT
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Willa w Kartagena, Hiszpania
Willa
Kartagena, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
5 sypialni, 3 łazienkiPowierzchnia wybudowana: 585 m2Powierzchnia działki: 1000 m22 tarasy: …
$5,75M
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Willa 4 pokoi w Kartagena, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Kartagena, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
Luksusowa willa w narożnym budynku z prywatnym basenem i dużym tarasem, położona 100 metrów …
$499,175
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w San Javier, Hiszpania
Willa 6 pokojów
San Javier, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 346 m²
Luksusowa willa pod klucz z prywatnym basenem i widokiem na morze z poziomem gruntu w eksklu…
$697,727
VAT
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Willa 4 pokoi w Kartagena, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Kartagena, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z prywatnym basenem, ogrodem i dużym tarasem, położona 100 metrów od plaży M…
$440,310
VAT
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Willa 5 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 409 m²
Ekskluzywna willa z dużym tarasem na dachu, panoramicznym widokiem na morze i golf, piwnicą …
$830,374
VAT
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Bungalow w San Javier, Hiszpania
Bungalow
San Javier, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Bungalow na piętrze z 4 sypialniami obok promenady Santiago de la Ribera. Przestronny bungal…
$330,766
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem, parkingiem ogrodowym i niesamowitymi wi…
$673,159
VAT
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Willa 5 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Genialna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem, ogrodem, piwnicą i niesamowitymi widokami…
$648,191
VAT
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Urocza, nowoczesna willa z prywatnym basenem, tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na mo…
$526,781
VAT
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Willa w Kartagena, Hiszpania
Willa
Kartagena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Klasa VIP VIlla w Cabo de Palos, 3 sypialnie, powierzchnia 195 m2 - NP116056 3 sypialnie, 3 …
$2,79M
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Szeregowiec 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Niesamowity duży dom szeregowy z przestronnymi sypialniami, tarasem, prywatnym basenem i tar…
$350,332
VAT
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 351 m²
Wille z 3 Sypialniami oraz Oszałamiającym Widokiem na Morze w Los Alcázares Te luksusowe wil…
$1,62M
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Willa 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 322 m²
Piękna luksusowa willa z prywatnym basenem, widokiem na morze oraz sutereną, położona w pres…
$598,751
VAT
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Zaawansowany bliźniak na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem, basenem i widokiem na morze…
$404,106
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i wspólnym basenem po…
$341,433
VAT
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Mieszkania z 2 Sypialniami i Imponującymi Widokami w San Pedro del Pinatar Costa …
$410,270
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Dom 4 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa rezydencja 14 ekskluzywnych willi, położona w uprzywilejowanej urbanizacji Isla-del-Fra…
$253,371
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Dom 3 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe nowoczesne wille Ocean Breeze położone w spokojnej okolicy Aguilas, 10 minut spacerem o…
$187,059
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Typy nieruchomości w Murcja.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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