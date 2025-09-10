Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Taras

Domy Szeregowe z tarasem w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
19 obiektów total found
Szeregowiec w Benidorm, Hiszpania
Szeregowiec
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Duplex na sprzedaż na plaży Poniente w Benidorm Paseo Tamarindos, nowoczesne materiały najwy…
$1,92M
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Semi-detached house in Polop of 89 m2 built on a 200 m2 plot with incredible open views of t…
$213,642
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$376,503
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$637,221
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Townhouse in a closed urbanization with a pool and comuunity areas.  2 bedrooms with built-i…
$249,321
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Zestaw willi z jednym i dwoma piętrami z prywatnym ogrodem, duże tarasy z spektakularnym wid…
$651,771
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Miły przedstawia zmodernizowany dom w urbanizacji mieszkańców Park Cautivador Alfas del Pi N…
$204,966
Szeregowiec w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
New construction semi-detached house will be located in the exclusive Sierra Cortina Urbaniz…
$576,119
Szeregowiec w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piękna rezydencja z pięknymi widokami w la Nucia. Na wybudowanej powierzchni 169m2 posiada p…
$487,664
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$322,009
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Fantastic two-storey townhouse located within a residential complex with communal gardens an…
$659,435
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Homes with 3 bedrooms with 2 bathrooms, large terraces and solarium. Pool and parking space …
$447,300
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Zestaw jedno- i dwupiętrowych willi z prywatnym ogrodem, duże tarasy z spektakularnym widoki…
$517,925
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 94 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN POLOP Beautiful semi-detached villas in Polop with sea vi…
$302,533
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
The community consists of 6 homes and offers an enticing saltwater pool and a pleasant pool …
$367,637
Szeregowiec w Benidorm, Hiszpania
Szeregowiec
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Ten luksusowy projekt w nowoczesnym stylu znajduje się w jednym z najbardziej ekskluzywnych …
$1,36M
Szeregowiec w Benidorm, Hiszpania
Szeregowiec
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Ten luksusowy projekt w nowoczesnym stylu znajduje się w jednym z najbardziej ekskluzywnych …
$943,494
Szeregowiec w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
$406,128
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Townhouse in Albir in a very quiet area, just 1 km. from the center, it is a residential are…
$387,158
