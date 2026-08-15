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Domy Szeregowe nad morzem w la Marina Baixa, Hiszpania

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Benidorm
4
La Nucia
21
Villajoyosa
5
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2 obiekty total found
Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Eleganckie Wille z 3 Sypialniami oraz Prywatnymi Ogrodami w Sierra Cortina Finestrat Położon…
$629,782
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Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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