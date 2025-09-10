Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z ogrodem w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
11 obiektów total found
Szeregowiec w Benidorm, Hiszpania
Szeregowiec
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Kompleks mieszkaniowy składa się z 39 sąsiednich budynków z 2/3/4 pokojami. Nowy produkt, kt…
$214,726

Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$376,503

Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$637,221

Tut TravelTut Travel
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
SIECI W POLOP Nowa budowa nowoczesnych rezydencji i częściowo oddzielonych willi z różnych t…
$569,136

Szeregowiec w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piękna rezydencja z pięknymi widokami w la Nucia. Na wybudowanej powierzchni 169m2 posiada p…
$487,664

Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$322,009

Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Fantastic two-storey townhouse located within a residential complex with communal gardens an…
$659,435

Szeregowiec w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
A contemporary design and construction village development where you can enjoy the climate, …
$522,580

Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 94 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN POLOP Beautiful semi-detached villas in Polop with sea vi…
$302,533

Szeregowiec w Benidorm, Hiszpania
Szeregowiec
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Ten luksusowy projekt w nowoczesnym stylu znajduje się w jednym z najbardziej ekskluzywnych …
$1,36M

Szeregowiec w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
$406,128


