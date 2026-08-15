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Domy Szeregowe z basenem w la Marina Baixa, Hiszpania

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Benidorm
4
La Nucia
21
Villajoyosa
5
Szeregowiec Usuwać
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16 obiektów total found
Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piękny dom szeregowy z prywatnymi ogrodami, rozległymi przestrzeniami do życia na zewnątrz, …
$490,085
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Fantastyczna luksusowa kamienica z tarasem, prywatnym basenem i garażem położona w dzielnicy…
$568,851
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 158 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$708,372
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 163 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$732,617
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 138 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$660,585
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TekceTekce
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 124 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$589,139
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 145 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$702,164
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 163 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$730,860
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 163 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$732,031
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Atrakcyjna kamienica premium z tarasem, prywatnym basenem i ogromną działką położoną w stref…
$687,716
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 145 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$704,507
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 138 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$664,099
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Urzekający dom szeregowy w stylu ogrodowym, oferujący przestronne tereny zielone, płynne war…
$494,153
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Nowoczesny dom szeregowy oferujący panoramiczne widoki, rozległy taras, prywatny ogród, base…
$639,994
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 175 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$800,549
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Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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