  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Garaż

Domy Szeregowe z garażem w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
2 obiekty total found
Szeregowiec w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piękna rezydencja z pięknymi widokami w la Nucia. Na wybudowanej powierzchni 169m2 posiada p…
$487,664
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 450 m²
W Albirze, prestiżowej i wybiórczej enklawie pomiędzy Altea i Benidorm, oferujemy wspaniały …
$773,978
