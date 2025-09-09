Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Pole golfowe

Domy Szeregowe w pobliżu pola golfowego w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Luksusowy kamienica w Villajoyosa, na plażę 170 m - QUA8646 3 sypialnie, 4 łazienki. Powierz…
$526,104
Zostaw prośbę
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 85 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 85 m2.Terrace: 29 m2, garden: 29 m2.Orientation - south.New Bui…
$338,985
Zostaw prośbę
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 80 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
$318,015
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się