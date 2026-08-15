Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Widok na góry

Domy Szeregowe w górach w la Marina Baixa, Hiszpania

;
Benidorm
4
La Nucia
21
Villajoyosa
5
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Fantastyczna luksusowa kamienica z tarasem, prywatnym basenem i garażem położona w dzielnicy…
$568,851
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Your Oasis in Sierra Cortina! New development of new construction in Finestrat, Townhouses f…
$617,632
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Eleganckie Wille z 3 Sypialniami oraz Prywatnymi Ogrodami w Sierra Cortina Finestrat Położon…
$629,782
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Atrakcyjna kamienica premium z tarasem, prywatnym basenem i ogromną działką położoną w stref…
$687,716
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się