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Penthouse z basenem na Sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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Benidorm
15
Villajoyosa
48
La Nucia
31
Altea
6
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18 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/3
Niesamowity bliźniaczek na najwyższym piętrze z przestronnym tarasem na dachu, basenem i sił…
$484,950
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 102 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$445,281
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Penthouse 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 4
Duży penthouse z krytym i odkrytym basenem, siłownią, spa i dużym tarasem na dachu Termin…
$981,400
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 3/3
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, basenami, placem zabaw, tenisem stołowym i wy…
$371,276
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Piętro 8/8
Luksusowy, przestronny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, oszałamiającymi panoramicznym…
$744,881
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z ogromnym tarasem na dachu, siłownią, klubem towarzyskim położonym w …
$460,018
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2
Klucz gotowy ekskluzywny wysokiej klasy dwupoziomowy penthouse z prywatnym basenem, dużym ta…
$1,64M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, basenami, sił…
$426,043
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Piętro 8/8
Nowoczesny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, niesamowitymi panoramicznymi widokami na …
$727,423
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Benidorm, Hiszpania
Penthouse
Benidorm, Hiszpania
Powierzchnia 267 m²
Morze, golf i życie Benidorm, wszystko można cieszyć w Eagle Tower. Przyjemna lokalizacja, o…
$855,873
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Penthouse 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Piętro 1/3
Ekskluzywny dwurodzinny apartament na najwyższym piętrze z zachwycającym tarasem na dachu, b…
$506,864
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 201 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$738,319
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Penthouse 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4/4
Niesamowity, nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i siłownią, poł…
$608,908
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 107 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$440,702
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 34/34
Kluczowy, duży, wysokiej klasy penthouse z niesamowitym widokiem na morze, dużym tarasem na …
$1,11M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 128 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$555,170
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Piętro 24/25
Gotowy na klucz wysokiej klasy penthouse z dużym tarasem słonecznym, niesamowitym widokiem n…
$1,21M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
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