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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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Benidorm
15
Villajoyosa
48
La Nucia
31
Altea
6
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15 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/3
Niesamowity bliźniaczek na najwyższym piętrze z przestronnym tarasem na dachu, basenem i sił…
$484,950
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 4
Duży penthouse z krytym i odkrytym basenem, siłownią, spa i dużym tarasem na dachu Termin…
$981,400
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 128 m²
Apartament z 2 Sypialniami w Wyjątkowej Lokalizacji Nad Morzem w Villajoyosa, Costa Blanca V…
$1,75M
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Penthouse 5 pokojów w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Piętro 8/8
Luksusowy, przestronny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, oszałamiającymi panoramicznym…
$744,881
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/5
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Finestrat, Alicante Luksusowa nie…
$685,950
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Finestrat Położone w Fine…
$732,201
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, basenami, sił…
$426,043
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Piętro 30/30
Luksusowe Apartamenty przy Plaży w Kompleksie w Benidorm Apartamenty te położone są w Benido…
$2,38M
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Piętro 8/8
Nowoczesny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, niesamowitymi panoramicznymi widokami na …
$727,423
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 5
Luksusowe Apartamenty w Korzystnej Lokalizacji w Alfaz del Pi Alicante Apartamenty w El Albi…
$990,052
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Penthouse 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Piętro 1/3
Ekskluzywny dwurodzinny apartament na najwyższym piętrze z zachwycającym tarasem na dachu, b…
$506,864
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Finestrat Położone w Fine…
$552,057
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 34/34
Kluczowy, duży, wysokiej klasy penthouse z niesamowitym widokiem na morze, dużym tarasem na …
$1,11M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Piętro 24/25
Gotowy na klucz wysokiej klasy penthouse z dużym tarasem słonecznym, niesamowitym widokiem n…
$1,21M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
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