  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Pole golfowe

Penthouse w pobliżu pola golfowego na Sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
8 obiektów total found
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Nowoczesne nowe apartamenty w Villajoyosa, 3 sypialnie, 99 m2 - QUA8623 3 sypialnie, 2 łazie…
$596,613
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 101 m²
Nowoczesne nowe apartamenty w Villajoyosa, na plażę 170 m - QUA8648 3 sypialnie, 3 łazienki.…
$676,342
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
$669,561
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 116 m²
Komfortowe apartamenty blisko morza w Villajoyosa - QUA8640 3 sypialnie, 3 łazienki. Powierz…
$597,698
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Nowe apartamenty w Villajoyosa, do morza 170 m - QUA117740 3 sypialnie, 3 łazienki. Powierzc…
$612,342
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
3 bedrooms, 3 bathrooms2 terraces: 100 m2, solarium: 74 m2, built area: 235 m2, useful area:…
$672,003
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 112 m2.Garden: 74 m2, 2 terraces: 100 m2.Orientation - south.Ne…
$634,037
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

