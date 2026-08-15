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Penthouse w górach na Sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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Benidorm
15
Villajoyosa
48
La Nucia
31
Altea
6
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9 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 4
Duży penthouse z krytym i odkrytym basenem, siłownią, spa i dużym tarasem na dachu Termin…
$981,400
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 128 m²
Apartament z 2 Sypialniami w Wyjątkowej Lokalizacji Nad Morzem w Villajoyosa, Costa Blanca V…
$1,75M
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Penthouse 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z ogromnym tarasem na dachu, siłownią, klubem towarzyskim położonym w …
$460,018
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Exclusive luxury penthouse for sale in Delfin Natura, one of the most prestigious residentia…
$1,38M
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Penthouse 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2
Klucz gotowy ekskluzywny wysokiej klasy dwupoziomowy penthouse z prywatnym basenem, dużym ta…
$1,64M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Penthouse 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4/4
Niesamowity, nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i siłownią, poł…
$608,908
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Newly built, key-ready apartment for resale. A unique opportunity to purchase a brand new, m…
$697,574
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Piętro 24/25
Gotowy na klucz wysokiej klasy penthouse z dużym tarasem słonecznym, niesamowitym widokiem n…
$1,21M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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