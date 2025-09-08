Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse z tarasem na Sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
5 obiektów total found
Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Kompleks mieszkaniowy z 21 ekskluzywnymi domami, składa się z pięter 8 i ma wspólny ogród z …
$529,379
Zostaw prośbę
Penthouse w Benidorm, Hiszpania
Penthouse
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 316 m²
New apartments with excellent communal areas in Benidorm The sea and nature as the back…
$931,101
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Luksusowe penthouse'y z 3 sypialniami przy plaży w Villajoyosa, niedaleko Benidorm. Przestro…
$671,494
Zostaw prośbę
Penthouse w Benidorm, Hiszpania
Penthouse
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 54 m²
Luksusowe penthouse'y blisko morza przy plaży Poniente w Benidormie . Luksusowe apartamenty …
$833,062
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 169 m²
Dwupoziomowy apartament w Villajoyosa z najlepszymi widokiem na morze w prestiżowym kompleks…
$803,075
Zostaw prośbę
