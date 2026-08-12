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Mieszkania na sprzedaż w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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Torrevieja
2393
Orihuela
731
Pilar de la Horadada
704
Guardamar del Segura
634
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5 591 obiekt total found
Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście Guardamar del Segura i of…
$980,166
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w pięknym mieście Torrevieja, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór apa…
$313,323
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Mieszkanie 1 pokój w Benijofar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Ten wyjątkowy kompleks mieszkalny znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych m…
$288,845
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu apartamentowego w uroczym mieście Alicant. Projekt ten…
$366,402
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje 14 ekskluzy…
$328,183
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Mieszkanie 2 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$342,643
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Mieszkanie 2 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$356,492
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Mieszkanie w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie
Torrevieja, Hiszpania
$260,044
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$258,909
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$260,077
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$434,969
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Mieszkanie 2 pokoi w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzedaż apartament bez mebli w Campoamor, położony w kompleksie mieszkalnym z wspólnym b…
$231,053
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Odkryj ten uroczy apartament położony w samym sercu Torrevieja, zaledwie 500 metrów od słynn…
$171,841
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Penthouse w Benijofar, Hiszpania
Penthouse
Benijofar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
New-build flats in Benijófar, Southern Costa Blanca Exclusive boutique development in the h…
$458,050
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Na sprzedaż apartament po renowacji estetycznej, położony zaledwie 200 metrów od plaży Los L…
$184,536
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Lagoons Village by TM znajduje się w wspaniałym naturalnym otoczeniu, między Lagunas de La M…
$397,191
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Oferujemy na sprzedaż przytulny apartament z 1 sypialnią i powierzchni 50 m2, całkowicie odn…
$155,684
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$213,841
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$206,906
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na malowniczej Costa Blanca, położony zaledwie krok od…
$282,026
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Mieszkanie 2 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Ta ekskluzywna oferta mieszkaniowa znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych …
$329,299
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Mieszkanie w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie
Orihuela, Hiszpania
$160,649
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie
Guardamar del Segura, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Żyć w samym sercu Guardamar del Segura (Alicante), w jednym z najbardziej wysuniętych obszar…
$174,842
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Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Piękny apartament znajduje się w obszarze Balkon de San Miguel, zaledwie 10 km od plaży. Cał…
$165,032
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Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$369,870
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Położony w ustalonym obszarze Punta Prima (Costa Blanca), ten gotowy do poruszania się w apa…
$426,661
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Lagoons Village by TM znajduje się w wspaniałym naturalnym otoczeniu, między Lagunas de La M…
$443,376
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Apartament w Punta Prima. Gotowy do wejścia lub wynajęcia. Główne cechy: Lokalizacja: Punta …
$259,666
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Typy nieruchomości w Vega Baja del Segura.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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