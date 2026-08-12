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Penthouse na Sprzedaż w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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Torrevieja
340
Orihuela
75
Pilar de la Horadada
83
Guardamar del Segura
90
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712 obiektów total found
Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście Guardamar del Segura i of…
$980,166
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w pięknym mieście Torrevieja, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór apa…
$313,323
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$434,969
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Penthouse w Benijofar, Hiszpania
Penthouse
Benijofar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
New-build flats in Benijófar, Southern Costa Blanca Exclusive boutique development in the h…
$458,050
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Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$369,870
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$323,652
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Penthouse 3 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych…
$458,754
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$369,888
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Penthouse 2 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych…
$329,299
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Penthouse 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Pilar de la Horada, jednym z najbardziej …
$363,416
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Penthouse w Benijofar, Hiszpania
Penthouse
Benijofar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
New-build flats in Benijófar, Southern Costa Blanca Exclusive boutique development in the h…
$328,794
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$369,888
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Pilar de la Horadada, jednym z najbardzie…
$392,268
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$323,652
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Located in the charming town of Torrevieja, this residential complex offers a selection of h…
$460,101
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Campoamor Golf Położona w Campoamor G…
$400,393
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Wspólnym Basenem, Blisko Plaży w Torrevieja Położona w …
$517,952
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
_ Nowy budynek dzielnicy zaledwie 5 minut spacerem od plaży Los Locos, w centrum Torrevieja…
$565,948
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piękny apartament z 3 sypialniami i 2 łazienkami, zaprojektowany dla maksymalnego komfortu i…
$864,852
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
New Build Apartments with Rooftop Pool Just 600 m from the Beach in Guardamar del Segura Li…
$278,752
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Modern New Build Apartments for Sale in Torrevieja 300m from Playa del Cura Prime L…
$359,639
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse przy plaży z zachwycającym widokiem na morze, przestronnym tarasem i bas…
$622,681
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Stylowy budynek mieszkalny 60 m od plaży El Acequion w Torrevieja 23 funkcjonalne domy z wyb…
$544,991
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Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Zapraszamy na ten jasny i elegancko odnowiony strych w popularnej urbanizacji Jardín del Mar…
$166,441
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Penthouse 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu apartamentowego w przytulnym mieście Alicante, Rojales…
$513,772
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Penthouse 1 pokój w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Apartamenty te znajdują się w samym sercu Guardamar del Segura, Alicante, zaledwie 5 minut s…
$366,980
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Apartamenty z Tarasami, Ogrodami lub Solariami w Torrevieja, w Pobliżu Plaż Mar Menor Aparta…
$397,832
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Penthouse w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Penthouse
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
New Residential Development in San Miguel de Salinas Exclusive Apartments in a Unique Natur…
$367,413
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Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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