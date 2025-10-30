Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Vega Baja del Segura
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Vega Baja del Segura, Hiszpania

Torrevieja
1218
Orihuela
935
Pilar de la Horadada
523
Guardamar del Segura
444
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 5/5
For sale penthouse 5/5 floor. In the center of Torrevieja, with windows facing the lunch dir…
$131,813
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Typy nieruchomości w Vega Baja del Segura.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
