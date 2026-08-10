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Bliźniaki na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
8
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26 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
New project in Marbella, a modern private residential complex located in the heart of the Go…
$957,103
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Bliźniak 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$2,23M
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Bliźniak 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Uroczy duplex na sprzedaż na prestiżowej Golden Mile. Ten przestronny i jasny obiekt posiada…
$835,360
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TekceTekce
Bliźniak 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 5
Stylowe apartamenty blisko udogodnień w Marbelli Stylowe apartamenty znajdują się w kompleks…
$1,03M
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Bliźniak 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
EPIC Marbella jest podzielona na 3 etapy, z których 56 rezydencje są zaprojektowane przez pr…
$3,59M
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Bliźniak 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$2,87M
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Bliźniak 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$1,98M
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W prestiżowej Aloha Royal z Nueva Andalucía, Marbella, ten wspaniały dwupoziomowy apartament…
$871,433
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wyobraź sobie siebie w olśniewającym apartamencie dwupoziomowym w Nueva Andalucía, Marbella.…
$684,868
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Bliźniak 5 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Odkryj swój wymarzony dom w tym wyjątkowym dwupoziomowym apartamencie, położonym w prestiżow…
$1,04M
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Bliźniak 3 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Oszałamiający penthouse położony przy prestiżowym polu golfowym Santa Maria, oferujący harmo…
$521,698
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Bliźniak 3 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Dobra okazja - odnowiony apartament na najwyższym piętrze przy plaży w Las Chapas/Elrosario …
$579,236
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Prezentujemy wyjątkową okazję do nabycia spektakularnego dwupoziomowego penthouse’u z trzema…
$1,74M
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Bliźniak 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj ten spektakularny dwupoziomowy penthouse położony w prestiżowym kompleksie Señorio de…
$668,099
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Bliźniak 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowoczesny duplex z dwiema sypialniami i dwiema lazienkami Nowoczesny design i awangardowa a…
$917,027
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ciesz się popołudniowym widokiem na morze. Osiedle znajduje się w odległości krótkiego spac…
$695,985
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Bliźniak 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten wyrafinowany dwupoziomowy apartament łączy luksus i wygodę. Na dolnym poziomie znajduje …
$539,769
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Bliźniak 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj swój nadmorski azyl w tym wyjątkowym apartamencie na sprzedaż, położonym w malownicze…
$528,741
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wyjątkowy Duplex Penthouse: Niedobór luksusu z wysokim potencjałem dochodu najmu Podnieść …
$917,910
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Witamy w tym stylowym dwupoziomowym penthousie, który został całkowicie odnowiony w skandyna…
$806,751
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Bliźniak 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wyróżniający się projekt mieszkalny położony nad brzegiem morza w Las Chapas (Marbella), któ…
$3,42M
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Bliźniak 3 pokoi w Rio Real, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Rio Real, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Witamy w tym eleganckim penthouse'ie Duplex położonym w pożądanej dzielnicy Altos de los Mon…
$637,275
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Bliźniak 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Spektakularny projekt niesamowitych apartamentów, mieszkań dwupoziomowych i penthouse'ów, ab…
$1,03M
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Bliźniak 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Świetna okazja do zakupu penthouse’u w znanej urbanizacji Club Sierra, idealnej dla miłośnik…
$568,789
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Bliźniak 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękny penthouse z prywatnym, słonecznym tarasem, zaledwie minutę od Plaza de Los Naranjos. …
$580,397
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Bliźniak 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Penthouse z 2 sypialniami i 2 łazienkami oraz bardzo dużym, nasłonecznionym tarasem prywatny…
$545,573
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Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

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