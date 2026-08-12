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Bliźniaki nad jeziorem na sprzedaż w Hiszpania

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2 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Zaawansowany bliźniak na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem, basenem i widokiem na morze…
$404,106
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym tarasem i basenem położonym blisko plaży Termin dos…
$352,928
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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