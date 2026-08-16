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Bliźniaki na sprzedaż w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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Santa Cruz de Tenerife
25
Adeje
10
Arona
10
Los Cristianos
6
Bliźniak Usuwać
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25 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Ogród, Taras, Wspólny basen
$639,443
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Bliźniak 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w kompleksie El Cortijo, w samym sercu Playa de Las Amer…
$256,583
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Bliźniak 3 pokoi w Santiago del Teide, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Santiago del Teide, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Na sprzedaż jest wspaniały duplex z widokiem na ocean, położony w mieście turystycznym Puert…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 2 pokoi w El Bebedero, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
El Bebedero, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Na sprzedaż znajduje się penhouse duplex, który znajduje się w kompleksie Diany w strefie Bu…
$173,777
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Bliźniak 1 pokój w Arona, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Taras, wspólny basen
$285,998
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Bliźniak w Icod de los Vinos, Hiszpania
Bliźniak
Icod de los Vinos, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
We are pleased to offer a spacious and bright two-bedroom duplex apartment in one of the mos…
$831,275
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Bliźniak 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Mieszkanie na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym Colina Blanca w San Eugenio Alto. 1 sypial…
$160,948
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Bliźniak 3 pokoi w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Dwupoziomowy apartament w kompleksie Pueblo Primavera w Golf del Sur. Na niższym piętrze zna…
$290,405
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Bliźniak 3 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Within the exclusive setting of Los Jardines de Abama, we present an extraordinary collectio…
$1,78M
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Bliźniak 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Bungalow w kompleksie Tegueste, San Eugenio Bajo. Pokój dzienny, 4 sypialnie, 3 łazienki, od…
$513,166
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Wspaniały dwupoziomowy kompleks mieszkaniowy „Adeje Paradise”, położony na Playa Paraiso - o…
$303,235
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 48 m²
Duplex apartment (2 levels) in a new modern residential development in Tijoco Bajo (Adeje), …
$449,061
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Bliźniak 3 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż znajduje się duplex w malowniczej okolicy Chayofita, w La Finca. Duplex znajduje…
$305,567
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Bliźniak 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 142 m²
Klimatyzacja, Tuin, Terras, Parkeren
$1,38M
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Bliźniak 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż znajduje się dwupoziomowy apartament w kompleksie Parque Tropical, Los Cristiano…
$367,380
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Bliźniak 2 pokoi w Santiago del Teide, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Santiago del Teide, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Newly built flats to be completed at the end of 2024 in the fantastic village of Puerto Sant…
$506,900
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż znajduje się apartament w kompleksie Club Paraiso w strefie Playa Paraiso, Calla…
$244,920
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Bliźniak 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż znajduje się piękny duplex, który znajduje się w kompleksie Golf Resort, w stref…
$425,695
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Bliźniak 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Duplex na sprzedaż w Villas Fañabe w Costa Adeje. W pełni odnowiony, składa się z przestronn…
$513,166
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Bliźniak 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Na sprzedaż znajduje się duplex położony w Castle Harbor. Duplex składa się z: 2 sypialni, 2…
$220,428
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Bliźniak 4 pokoi w Palm Mar Arona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Palm Mar Arona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Duplex z panoramicznym widokiem na ocean, położony w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym Bah…
$756,196
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Bliźniak 4 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Arona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Kamienica w kompleksie Balcon del Atlantico w Torviscas Alto. Kompleks położony jest 2 km od…
$273,984
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Bliźniak 3 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Arona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Dwupoziomowy apartament w dzielnicy Parque de la Reina. Sprzedane umeblowane. Istnieje miejs…
$219,078
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Bliźniak 3 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Arona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Dwupoziomowy apartament z dwoma sypialniami na sprzedaż w kompleksie Altamar Paradise w Play…
$421,935
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Parametry nieruchomości w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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