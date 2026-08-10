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Bliźniaki na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

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3 obiekty total found
Bliźniak 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 368 m²
Piętro 6/7
Apartamenty Blisko Sklepów, Kultury i Życia Miejskiego w Barcelonie Okolica słynie z bogactw…
$13,81M
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Bliźniak 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 27
Apartamenty na Alei Diagonal w Barcelonie, Blisko Plaży i Centrum Handlowego Rejon Diagonal …
$7,49M
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Bliźniak 7 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Bliźniak 7 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC SEMI-DETACHED HOUSE WITH TOURIST LICENSE AND SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Welcom…
$561,738
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Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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