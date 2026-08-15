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Bliźniaki na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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7 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten uroczy dom znajduje się w jednym z najbardziej spokojnych i przyjemnych obszarów Torrevi…
$236,136
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Jacuzzi na Dachu, Blisko Centrum Miasta w Torrevieja Apart…
$652,220
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym tarasem i basenem położonym blisko plaży Termin dos…
$352,928
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Oszałamiający dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu i basenem społ…
$376,070
VAT
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bliźniak 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Odkryj ten jasny i przytulny dom położony w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Torrev…
$279,822
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Bliźniak 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Przedstawiamy ten uroczy dom położony w dzielnicy Los Altos w Torrevieja, w kompleksie miesz…
$234,955
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TekceTekce
Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dupleks w Torrevieja ID A10576
$254,214
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