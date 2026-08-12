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Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Hiszpania

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29 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Stylowy bliźniak na najwyższym piętrze z oświetlonym słońcem tarasem na dachu i jacuzzi, ide…
$322,443
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 90 m²
Odkryj ten spektakularny, nowo odnowiony duplex, który łączy nowoczesny styl i komfort w upr…
$227,871
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Bliźniak 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż znajduje się piękny duplex, który znajduje się w kompleksie Golf Resort, w stref…
$425,695
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Bliźniak 3 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom dwupoziomowy na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenem wspólny…
$310,548
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Zaawansowany duplex na plaży z basenem bez ograniczeń, wyrafinowaną siłownią, centrum spa, s…
$769,821
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Mieszkanie na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym Colina Blanca w San Eugenio Alto. 1 sypial…
$160,948
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Wspaniały dwupoziomowy kompleks mieszkaniowy „Adeje Paradise”, położony na Playa Paraiso - o…
$303,235
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Bliźniak 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom dwuosobowy na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenem wspólnym,…
$345,181
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Zaawansowany bliźniak na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem, basenem i widokiem na morze…
$404,106
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Bungalow w kompleksie Tegueste, San Eugenio Bajo. Pokój dzienny, 4 sypialnie, 3 łazienki, od…
$513,166
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Bliźniak 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Odkryj ten jasny i przytulny dom położony w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Torrev…
$279,822
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Bliźniak 4 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Bezbłędny apartament na plaży z widokiem na morze, położony w ośrodku golfowym z basenami kr…
$804,323
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w kompleksie El Cortijo, w samym sercu Playa de Las Amer…
$256,583
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Bliźniak 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym prywatnym ogrodem w ekskluzywnym kompleksie mieszkanio…
$554,088
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w San Fulgencio, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Fulgencio, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 1
Wyrafinowany dwupoziomowy apartament typu superior z rozległym prywatnym tarasem na dachu, p…
$351,770
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż znajduje się duplex w malowniczej okolicy Chayofita, w La Finca. Duplex znajduje…
$305,567
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Bliźniak 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Duplex na sprzedaż w Villas Fañabe w Costa Adeje. W pełni odnowiony, składa się z przestronn…
$513,166
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Bliźniak w Villajoyosa, Hiszpania
Bliźniak
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 215 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$736,030
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Bliźniak w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Bliźniak
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Powierzchnia 109 m²
Przedstawiamy Państwu Montecala Gardens, apartamenty w budynkach tylko 5 domów, z budową już…
$532,333
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Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Atrakcyjny dwupoziomowy apartament na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu i wspólnym…
$287,102
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem…
$556,584
VAT
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Bliźniak 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż znajduje się dwupoziomowy apartament w kompleksie Parque Tropical, Los Cristiano…
$367,380
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Fantastyczny bliźniak na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, basenami dla doros…
$399,803
VAT
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym tarasem i basenem położonym blisko plaży Termin dos…
$352,928
VAT
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Oszałamiający dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu i basenem społ…
$376,070
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Dwupoziomowy apartament w kompleksie Pueblo Primavera w Golf del Sur. Na niższym piętrze zna…
$290,405
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Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Parteryjny dom dwupoziomowy z dużym tarasem w ogrodzie i basenem społecznościowym w spokojne…
$248,207
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Nowoczesny dom dwurodzinny na parterze z dużym ogrodem, basenem wspólnym, siłownią i spa, ot…
$275,890
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 1
Zaawansowany duplex na plaży z basenem bez ograniczeń, wyrafinowaną siłownią, centrum spa, s…
$771,110
VAT
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
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