Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Barcelona
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Barcelona, Hiszpania

;
nieruchomości komercyjne
386
restauracje
59
hotele
6
pomieszczenia biurowe
10
Sklep Usuwać
Wyczyść
76 obiektów total found
Sklep 854 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 854 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 854 m²
Trzypiętrowa przestrzeń handlowa z niezawodnymi najemcami na sprzedaż w centralnej dzielnicy…
$1,13M
Zostaw prośbę
Sklep 148 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 148 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 148 m²
Sprzedawane są lokale handlowe w Barcelonie. środowisko: Aktywna strefa handlowa; roz…
$364,581
Zostaw prośbę
Sklep 328 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 328 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 328 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w bliskim sąsiedztwie ulicy o najwyższym ruchu w Barcelonie - sł…
$2,64M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Sklep 275 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 275 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 275 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w Barcelonie.Środowisko: Obiekt znajduje się w gminie L 'Hospita…
$457,173
Zostaw prośbę
Sklep 5 182 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 5 182 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 5 182 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z wiarygodnym najemcą na przedmieściach Barcelony.Środowisko:obs…
$6,94M
Zostaw prośbę
Sklep 85 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 85 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 85 m²
Lokale handlowe są na sprzedaż w bliskim sąsiedztwie ulicy z najwyższą przepustowość w Barce…
$1,22M
Zostaw prośbę
Sklep 270 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 270 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 270 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z niezawodnymi najemcami w centralnej dzielnicy biznesowej Eixam…
$868,050
Zostaw prośbę
Sklep 200 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 200 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 200 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż z najemcą w centralnej części Barcelony. Środowisko:Obszar…
$692,125
Zostaw prośbę
Sklep 65 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 65 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w prestiżowej dzielnicy Barcelony.Środowisko:Diagona…
$370,368
Zostaw prośbę
Sklep 79 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 79 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 79 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w centrum Barcelony.Środowisko:Plac Uniwersytecki - ob…
$312,498
Zostaw prośbę
Sklep 160 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 160 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 160 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż z najemcą w uprzywilejowanej centralnej dzielnicy Behindi …
$532,404
Zostaw prośbę
Sklep 1 774 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 1 774 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 774 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Barcelonie. Środowisko:obszar mieszkalny dzielnicy…
$6,83M
Zostaw prośbę
Sklep 573 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 573 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 573 m²
Lokale handlowe z wiarygodnym najemcą w Barcelonie na sprzedaż.Środowisko:unikalny obszar mi…
$1,10M
Zostaw prośbę
Sklep 1 016 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 1 016 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 016 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:ob…
$5,79M
Zostaw prośbę
Sklep 1 971 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 1 971 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 971 m²
Na sprzedaż lokale handlowe w Santa Perpetua de Mogoda, zaledwie 20 km od Barcelony. Obiekt …
$4,35M
Zostaw prośbę
Sklep 35 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 35 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 35 m²
Lokale handlowe na sprzedaż 190 metrów od słynnej La Rambla - ulicy o najwyższym ruchu w Bar…
$225,693
Zostaw prośbę
Sklep 322 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 322 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 322 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w najbliższym przedmieściu Barcelony. Środowisko: Sk…
$483,793
Zostaw prośbę
Sklep 382 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 382 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 382 m²
Wyłączne aktywa oferowane są na sprzedaż w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Barcelo…
$1,39M
Zostaw prośbę
Sklep 1 595 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 1 595 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 595 m²
Lokale komercyjne na sprzedaż z wiarygodnym najemcą w centralnej części Barcelony.Środowisko…
$2,78M
Zostaw prośbę
Sklep 100 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 100 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 100 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w centrum Barcelony.Środowisko:dzielnica mieszkalna mi…
$416,664
Zostaw prośbę
Sklep 40 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 40 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 40 m²
Przedmieścia handlowe w uprzywilejowanej okolicy miasta.Środowisko:główna stacja miasta - Sa…
$844,902
Zostaw prośbę
Sklep 150 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 150 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:ob…
$1,10M
Zostaw prośbę
Sklep 200 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 200 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 200 m²
Założenie z wiarygodnym najemcą w Barcelonie jest na sprzedaż.Otoczenia:tętniący życiem obsz…
$434,025
Zostaw prośbę
Sklep 173 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 173 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 173 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z wiarygodnym najemcą w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie.Środo…
$1,09M
Zostaw prośbę
Sklep 1 304 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 1 304 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 304 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w dzielnicy mieszkalnej Barcelony.Środowisko:gęsty rozwój mieszk…
$1,42M
Zostaw prośbę
Sklep 460 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 460 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż lokale handlowe w Santa Perpetua de Mogoda, zaledwie 20 km od Barcelony. Obiekt …
$868,050
Zostaw prośbę
Sklep 140 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 140 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 140 m²
Nieruchomości handlowe z wiarygodnym najemcą w szanowanej okolicy SimpsonBarcelona są na spr…
$1,27M
Zostaw prośbę
Sklep 680 m² w Sant Marti dAlbars, Hiszpania
Sklep 680 m²
Sant Marti dAlbars, Hiszpania
Powierzchnia 680 m²
Lokale handlowe z najemcą w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie są na sprzedaż.Otoczenia:Park…
$1,04M
Zostaw prośbę
Sklep 575 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 575 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 575 m²
Przestrzeń handlowa z najemcą w Barcelonie na pilną sprzedaż.Otoczenia:Największy europejski…
$1,22M
Zostaw prośbę
Sklep 561 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 561 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 561 m²
Na sprzeda? lokali komercyjnych z wiarygodnym najemca w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie. …
$925,920
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się