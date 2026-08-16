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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sant Antoni, Hiszpania

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3 obiekty total found
Willa w Sant Antoni, Hiszpania
Willa
Sant Antoni, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 532 m²
Dom z panoramicznym widokiem na morze w urbanizacji miasta Torrevalentina Kalonge na Costa B…
$4,07M
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Willa w Sant Antoni, Hiszpania
Willa
Sant Antoni, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 644 m²
Dom położony jest na Costa Brava w mieście Sant Antoni de Colonge. Powierzchnia 644 metrów …
$4,07M
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Mieszkanie 4 pokoi w Sant Antoni, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Antoni, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/5
Przytulny apartament w cichym i przytulnym mieście Sant Antoni de Calonge, zaledwie 200 metr…
$249,959
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