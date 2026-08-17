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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania

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mieszkania
4
domy
8
12 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Gratulujemy wszystkim klientom, którzy tak długo czekali na ofertę na Costa Brava z tak unik…
$3,21M
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Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 220 m²
Willa z dużą działką z widokiem na morze w mieście Sant Feliu de Guichols z pięknym widokiem…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piękny dom w Sagaro 3 minuty spacerem od plaży St. Paul. Spokojna okolica otoczona parkiem.O…
$1,02M
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Mieszkanie 4 pokoi w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Gratulujemy wszystkim klientom, którzy tak długo czekali na ofertę na Costa Brava z tak unik…
$3,13M
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Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
The surrounding area is a great place for outdoor activities. There are stunningly beautiful…
$2,66M
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Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Dom w urbanizacji miasta Sant Amans Sant Feulho de Guichols na Costa Brava. Powierzchnia cał…
$1,39M
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TekceTekce
Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 187 m²
Willa w klasycznym stylu z widokiem na morze w jednym z najlepszych urbanizacji miasta Sant …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 467 m²
Trzypiętrowa willa w 2004 roku w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej San Feliu de Guichols, 10…
$1,55M
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Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 651 m²
Willa w stylu secesyjnym w urbanizacji miasta Sant Feliu de Guichols z pięknym widokiem na m…
$2,85M
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Apartament na parterze z dużym tarasem w elitarnym kompleksie w pierwszej linii morza w mieś…
$1,16M
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Gratulujemy wszystkim klientom, którzy tak długo czekali na ofertę na Costa Brava z tak unik…
$3,47M
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Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Luksusowe domy w S 'AgaroKilka domów w cichej urbanizacji z fantastyczną lokalizacją, w pobl…
$1,74M
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