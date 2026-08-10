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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tarragona, Hiszpania

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Salou
7
Cambrils
3
17 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$691,637
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Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$685,997
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Mieszkanie 2 pokoi w Cambrils, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cambrils, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
VITRIX - Gdzie Morze Śródziemne staje się twoim domemOdkryj VITRIX, ekskluzywny luksusowy ko…
$520,226
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$552,962
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Willa w Tarragona, Hiszpania
Willa
Tarragona, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
ekskluzywna willa na sprzedaż Els Bosco, TarragonaWspaniały trzypiętrowy willa na sprzedaż, …
$876,869
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Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$557,509
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Szeregowiec w Salou, Hiszpania
Szeregowiec
Salou, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Miejski kompleks budowlany w mieście Salou. Odległość od centrum Barcelony wynosi 110 km, od…
$575,146
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Mieszkanie 3 pokoi w Far, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Far, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Apartment- duplex w mieście Salou na Costa Dorada. Powierzchnia całkowita wynosi 170 metrów …
$482,193
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Willa w el Perello, Hiszpania
Willa
el Perello, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
W odległości 100 metrów od plaży w Perello, Terragona, na wybrzeżu Costa Dorada, bardzo cich…
$705,088
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Willa w Vandellos i lHospitalet de lInfant, Hiszpania
Willa
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 416 m²
Willa w pierwszej linii morza w mieście Ospitalet de Infant na Costa Dorada. Dom w klasyczny…
$1,86M
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Willa w Cambrils, Hiszpania
Willa
Cambrils, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Witaj w nowym domu w Cambrils, Tarragona. Ten przytulny dom 310- kwadratowy, położony na 405…
$755,242
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Mieszkanie 1 pokój w Roda de Bera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Roda de Bera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały loft - Seasonette na sprzedaż w Roda de Barà ( Costa Dorada, Tarragona ). Jest ume…
$134,338
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Szeregowiec w Cambrils, Hiszpania
Szeregowiec
Cambrils, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Przestronne Townhouse na sprzedaż w VILAFORTUNY Twój własny kącik szczęścia w VILAFORTUNY! T…
$505,431
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Szeregowiec 5 pokojów w Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Mieszkanie 3 pokoi w Creixell, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Creixell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament na pierwszym piętrze w urbanizacji La Barça w mieście Roda de Bara. Powierzchnia …
$239,354
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Mieszkanie 2 pokoi w Far, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Far, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament w miejscowości Salou na Costa Dorada. Powierzchnia całkowita wynosi 90 metrów kwa…
$366,002
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Mieszkanie 4 pokoi w Deltebre, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Deltebre, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Apartamenty turystyczne na sprzedaż w Deltebre działające od 1995 roku. Znajduje się w odleg…
$208,105
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Typy nieruchomości w Tarragona.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Tarragona, Hiszpania

z garażem
z Widok na góry
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