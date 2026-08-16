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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Palafrugell, Hiszpania

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domy
3
3 obiekty total found
Willa w Llafranc, Hiszpania
Willa
Llafranc, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 785 m²
Dom kilka minut od centrum miasta Llafranc na Costa Brava. Ogromna płaska powierzchnia 32,80…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Palafrugell, Hiszpania
Willa
Palafrugell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Dom w stylu klasycznym z widokiem na morze w mieście Tamariu, które należą do gminy Palafrog…
$1,22M
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Willa w Palafrugell, Hiszpania
Willa
Palafrugell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 375 m²
Oszałamiający dom w stylu rustyku ze wspaniałym ogrodem w pobliżu miasta Palafrujell. Zbudow…
$1,45M
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