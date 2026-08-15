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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gava, Hiszpania

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mieszkania
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domy
3
7 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Gava jest doskonałym miejscem na stworzenie nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego, który łąc…
$423,311
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Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Gava jest doskonałym miejscem na stworzenie nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego, który łąc…
$507,739
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Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Apartament w doskonałej kondycji w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centrum Ba…
$755,242
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Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Atico duplex w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km…
$923,719
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Willa w Gava, Hiszpania
Willa
Gava, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 362 m²
Dom z panoramicznym widokiem na morze i miasto w mieście Gava. Odległość od centrum Barcelon…
$1,39M
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Willa w Gava, Hiszpania
Willa
Gava, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 535 m²
Nowoczesny dom w drugiej linii morza w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centru…
$2,96M
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TekceTekce
Willa w Gava, Hiszpania
Willa
Gava, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Nowoczesny dom w drugiej linii morza w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centru…
$3,37M
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