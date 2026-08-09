Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Lloret de Mar
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lloret de Mar, Hiszpania

;
mieszkania
23
domy
62
85 obiektów total found
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Handel jest możliwy!Dom na sprzeda ¿, o powierzchni 348 m2, wybudowany w 2001 r., na po ³ ud…
$904,998
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Urocze odnowiony dom z basenem, gotowy do poruszania się wTa elegancka kamienica znajduje si…
$445,450
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Odkryj Costa Brava z nowego domu w Lloret de Mar Odkryj nasz ekskluzywny projekt 58 nowych d…
$299,271
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Apartament w obszarze Fenals Lloret de Mar.Położony w cichej lokalizacji z widokiem na ogród…
$451,840
Zostaw prośbę
Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Piękny jednopiętrowy dom z widokiem na morze w urbanizacji Cala Caneias w Lloret de Mara.Dom…
$1,04M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Przedstawiamy do Państwa uwagi ten przytulny dwupoziomowy penthouse w Fenals, jeden z najbar…
$325,615
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
$366,026
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Lloret de Mar to spokojna okolica, idealna na wak…
$117,443
Zostaw prośbę
Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 408 m²
Dom z licencją turystyczną, całkowicie odnowiony w urbanizacji Rock Gross, Lloret Mar. Zaled…
$975,587
Zostaw prośbę
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 7
Dom z widokiem na morze i góry, położony w jednym z najlepszych obszarów Lloret de Mar - Roc…
$1,10M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Przestronny i jasny apartament z widokiem i tarasem w pobliżu plaży Fenals!Oferujemy na sprz…
$389,204
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
$707,056
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
$407,336
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Odkryj Costa Brava z nowego domu w Lloret de MarOdkryj nasz ekskluzywny kompleks mieszkalny …
$300,177
Zostaw prośbę
Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Wyjątkowa okazja na Costa Brava.Uroczy dom na sprzedaż w Cala Cañelles, Lloret de Mar, zaled…
$990,863
Zostaw prośbę
Willa w Serrabrava, Hiszpania
Willa
Serrabrava, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 397 m²
Dom z widokiem na morze, wszechstronne przestrzenie i efektywność energetyczna w Lloret de M…
$798,056
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$325,236
Zostaw prośbę
Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 440 m²
Luksusowy i nowy dom w klasycznym stylu w elitarnej urbanizacji La Mongoda w Lloret de Mar n…
$2,66M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Apartament po renowacji w obszarze Fenals Lloret de Mar.Powierzchnia 74 metrów kwadratowych.…
$278,833
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
$410,497
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Jasny apartament w Lloret de Mar - z widokiem na morze.Powierzchnia: 165 m2Lokalizacja: Llor…
$692,431
Zostaw prośbę
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 681 m²
Luksusowy i ekskluzywny obiekt Art Nouveau z fantastycznym widokiem na morze, położony w pre…
$2,80M
Zostaw prośbę
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Dom rodzinny w Lloret Residence z dużą działką ziemi i prywatnym basenem. Odkryj ten przytu…
$487,914
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Ten elegancki kamienica, położony w wyłącznej okolicy Santa Clotilda, jeden z najbardziej po…
$678,322
Zostaw prośbę
Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Oferujemy uroczy dom z widokiem na morze, położony w urbanizacji La Montgoda w Lloret de Mar…
$739,023
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Apartament z otwartym widokiem, basen i garaż w kompleksie mieszkalnym - Llore de MarJasny a…
$325,236
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
$977,666
Zostaw prośbę
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Domy na początku budowy w specjalnej cenie tylko na etapie początkowym mogą skorzystać z tej…
$1,01M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Townhouse in the Fenals area of Lloret de Mar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 70 km, …
$640,983
Zostaw prośbę
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielny dom z dwoma w pełni niezależnymi apartamentami w Mas Bael jest doskonałą opcją zar…
$486,128
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się