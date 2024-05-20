Kompleks mieszkalny Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania

Elegancki, kaskadowy budynek o nowoczesnej architekturze pomieści jedynie 118 mieszkań, co zapewni kameralność, komfort i wyjątkowy klimat miejsca.

W ofercie znajdują się zarówno 25-metrowe studia, jak i przestronne apartamenty do 120 m² z tarasami na najwyższych kondygnacjach i imponującym widokiem na panoramę miasta.

Tu życie toczy się zgodnie z Twoim stylem – od porannego espresso na Chwaliszewie, przez popołudniowy spacer po Wartostradzie, aż po kolację w jednej z licznych restauracji z wyszukanym menu.

Apartamenty zaprojektowano z myślą o tych, którzy wiedzą, że prawdziwy luksus tkwi w szczegółach – przestronność, światło, inteligentne technologie, prywatny skwer oraz eleganckie lobby z recepcją tworzą atmosferę ekskluzywnego miejskiego życia.

DODATKOWE INFORMACJE

Miejsca postojowe (zakup nieobowiązkowy) – platformy parkingowe w hali garażowej.

Cena zależna od wysokości przewidzianej dla pojazdu:

150 cm – 35 000 PLN

190 cm – 40 000 PLN

205 cm – 45 000 PLN

To inwestycja dla osób, które cenią miejski styl życia, wysoki standard i wyjątkową architekturę.

Nowoczesność, funkcjonalność i prestiż w jednym adresie.