Kompleks mieszkalny Osiedle Młodych Dębów

Kolonia Warszawska, Polska
od
$206,564
VAT
;
13
ID: 19960
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo mazowieckie
  • Okolica
    powiat piaseczyński
  • Miasto
    gmina Lesznowola
  • Wioska
    Kolonia Warszawska

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

O kompleksie

OSIEDLE MŁODYCH DĘBÓW - BUDOWA TRWA!

Zapraszamy - nowe osiedle domów dwulokalowych na sprzedaż. Każdy dom to pięć lub cztery pokoje:

parter: salon, aneks kuchenny, WC, pokój gościnny/gabinet, pomieszczenie techniczne

piętro: trzy pokoje, łazienka (na piętrze nie ma skosów - pomieszczenia mają pełną wysokość)

strych: pomieszczenia nieużytkowe - do wykorzystania jako miejsce do przechowywania.

Dom sprzedawany jako lokal mieszkalny.

Za domem ogródek - ekspozycja wschód lub zachód.

Przed domem miejsca parkingowe na dwa samochody (dodatkowo płatne).

Osiedle ogrodzone, wjazd kontrolowany - domofony w każdym lokalu.

każdy dom z własnym ogrodzonym ogródkiem. 

Domy wybudowane zostaną z ceramiki - pustak ceramiczny.

Ocieplone wełną mineralną,

Okna pakiet trzyszybowy, 

Ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach.

Ogrzewanie domu: ekonomiczna powietrzna pompa ciepła.

Kanalizacja, wodociąg

Oferujemy także wykończenie każdego DOMU POD KLUCZ.

Jeśli będą Państwo korzystać z kredytu - oferujemy pomoc naszego doradcy kredytowego. 

Budowa osiedla ukończona będzie z końcem 2025 roku. 

Lokalizacja: Stefanowo, ul. Powszechna.

W okolicy sklepy, przedszkole, niedaleko szkoła.

W zasięgu krótkiego spaceru duży, las. 

Dojazd kilkoma autobusami komunikacji ZTM (m.in. 727, 737, 728, L-4) przystanki w zasięgu spaceru. Bliski, szybki wjazd także na nową trasę S7 - którą do Warszawy dojedziemy w 15 minut.

Możliwość zakupu przez osoby spoza UE - bez zezwolenia ministerstwa.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 4 pokoi
Powierzchnia, m² 90.0
Cena za m², USD 2,326
Cena mieszkania, USD 209,375

Lokalizacja na mapie

Kolonia Warszawska, Polska

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Osiedle Młodych Dębów
Kolonia Warszawska, Polska
od
$206,564
VAT
