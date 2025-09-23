Kompleks mieszkalny Osiedle Młodych Dębów

OSIEDLE MŁODYCH DĘBÓW - BUDOWA TRWA!

Zapraszamy - nowe osiedle domów dwulokalowych na sprzedaż. Każdy dom to pięć lub cztery pokoje:

parter: salon, aneks kuchenny, WC, pokój gościnny/gabinet, pomieszczenie techniczne

piętro: trzy pokoje, łazienka (na piętrze nie ma skosów - pomieszczenia mają pełną wysokość)

strych: pomieszczenia nieużytkowe - do wykorzystania jako miejsce do przechowywania.

Dom sprzedawany jako lokal mieszkalny.

Za domem ogródek - ekspozycja wschód lub zachód.

Przed domem miejsca parkingowe na dwa samochody (dodatkowo płatne).

Osiedle ogrodzone, wjazd kontrolowany - domofony w każdym lokalu.

każdy dom z własnym ogrodzonym ogródkiem.

Domy wybudowane zostaną z ceramiki - pustak ceramiczny.

Ocieplone wełną mineralną,

Okna pakiet trzyszybowy,

Ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach.

Ogrzewanie domu: ekonomiczna powietrzna pompa ciepła.

Kanalizacja, wodociąg

Oferujemy także wykończenie każdego DOMU POD KLUCZ.

Jeśli będą Państwo korzystać z kredytu - oferujemy pomoc naszego doradcy kredytowego.

Budowa osiedla ukończona będzie z końcem 2025 roku.

Lokalizacja: Stefanowo, ul. Powszechna.

W okolicy sklepy, przedszkole, niedaleko szkoła.

W zasięgu krótkiego spaceru duży, las.

Dojazd kilkoma autobusami komunikacji ZTM (m.in. 727, 737, 728, L-4) przystanki w zasięgu spaceru. Bliski, szybki wjazd także na nową trasę S7 - którą do Warszawy dojedziemy w 15 minut.

Możliwość zakupu przez osoby spoza UE - bez zezwolenia ministerstwa.