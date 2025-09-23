Kompleks mieszkalny Osiedle Młodych Dębów

OSIEDLE MŁODYCH DĘBÓW - BUDOWA TRWA!
Zapraszamy - nowe osiedle domów dwulokalowych na sprzedaż. Każdy dom to pięć lub cztery pokoje:
parter: salon, aneks kuchenny, WC, pokój gościnny/gabinet, pomieszczenie techniczne
piętro: trzy pokoje, łazienka (na piętrze nie ma skosów - pomieszczenia mają pełną wysokość)
strych: pomieszczenia nieużytkowe - do wykorzystania jako miejsce do przechowywania.
Dom sprzedawany jako lokal mieszkalny.
Za domem ogródek - ekspozycja wschód lub zachód.
Przed domem miejsca parkingowe na dwa samochody (dodatkowo płatne).
Osiedle ogrodzone, wjazd kontrolowany - domofony w każdym lokalu.
każdy dom z własnym ogrodzonym ogródkiem.
Domy wybudowane zostaną z ceramiki - pustak ceramiczny.
Ocieplone wełną mineralną,
Okna pakiet trzyszybowy,
Ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach.
Ogrzewanie domu: ekonomiczna powietrzna pompa ciepła.
Kanalizacja, wodociąg
Oferujemy także wykończenie każdego DOMU POD KLUCZ.
Jeśli będą Państwo korzystać z kredytu - oferujemy pomoc naszego doradcy kredytowego.
Budowa osiedla ukończona będzie z końcem 2025 roku.
Lokalizacja: Stefanowo, ul. Powszechna.
W okolicy sklepy, przedszkole, niedaleko szkoła.
W zasięgu krótkiego spaceru duży, las.
Dojazd kilkoma autobusami komunikacji ZTM (m.in. 727, 737, 728, L-4) przystanki w zasięgu spaceru. Bliski, szybki wjazd także na nową trasę S7 - którą do Warszawy dojedziemy w 15 minut.
Możliwość zakupu przez osoby spoza UE - bez zezwolenia ministerstwa.