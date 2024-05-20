  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani

Poznań, Polska
od
$118,950
VAT
27.10.2025
$118,950
1.10.2024
$108,080
;
7
ID: 22172
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo wielkopolskie
  • Miasto
    Poznań

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Lokalizacja na mapie

Poznań, Polska
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Wiadomości dla programistów

20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Wszystkie wiadomości
Najnowsze wiadomości w Polska
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
23.09.2025
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
25.06.2025
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
07.04.2025
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
14.03.2025
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
04.10.2024
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
08.07.2024
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
04.06.2024
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
