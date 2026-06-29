Apart hotel Matis

Matis - kompleks apartamentów absolutnego luksusu i stylu!
Luksusowy kompleks apartamentowy został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy marzą o prawdziwej radości życia, poza tym z pięknym widokiem na ogromny ocean!
KOMPLEX APARTAMENTÓW
Kompleksowy budynek składa się z 56 pięter.
Pierwsze 10 pięter to:
resing- place
tennis- court
pokój zabaw
sauna i spa
parkowanie.
Na 6 piętrze znajdują się unikalne miejsca do odpoczynku
Przestrzeń na różne imprezy i plac zabaw
Na jednym piętrze są tylko dwa apartamenty.
Ultranowoczesne ciche windy pasażerskie i winda towarowa.
Trzy miejsca parkingowe na każde mieszkanie.
Niezawodne instalacje pożarowe i awaryjne.
Nowoczesny system nadzoru wideo.
Apartamenty:
Apartamenty kompleksu prezentowane są w następujących wersjach:
336,9 m2 i 342,9 m2 z trzema sypialniami.
Można kupić apartamenty z czterema sypialniami. Opcja ta jest zaprojektowana i obliczana na wyłączność.
Salon to jadalnia z widokiem na wspaniały ocean.
Otwórz jadalnię na śniadanie.
W kompleksie MATIS znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do luksusowego i spokojnego życia!