  1. Realting.com
  2. Panama
  3. Caimitillo
  4. Apart hotel Matis

Apart hotel Matis

Caimitillo, Panama
od
$980,000
;
9
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 3794
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Panama
  • Region / Państwo
    Panamá Province
  • Okolica
    Distrito de Panama
  • Miasteczko
    Caimitillo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    56

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Matis - kompleks apartamentów absolutnego luksusu i stylu!

Luksusowy kompleks apartamentowy został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy marzą o prawdziwej radości życia, poza tym z pięknym widokiem na ogromny ocean!

KOMPLEX APARTAMENTÓW

Kompleksowy budynek składa się z 56 pięter.

Pierwsze 10 pięter to:

resing- place

tennis- court

pokój zabaw

sauna i spa

parkowanie.

Na 6 piętrze znajdują się unikalne miejsca do odpoczynku

Przestrzeń na różne imprezy i plac zabaw

  • Siłownia, sauna, squash court
  • Ogromny basen dla dorosłych i dzieci
  • Otwarty taras do relaksu i grilla

Na jednym piętrze są tylko dwa apartamenty.

Ultranowoczesne ciche windy pasażerskie i winda towarowa.

Trzy miejsca parkingowe na każde mieszkanie.

Niezawodne instalacje pożarowe i awaryjne.

Nowoczesny system nadzoru wideo.

Apartamenty:

Apartamenty kompleksu prezentowane są w następujących wersjach:

336,9 m2 i 342,9 m2 z trzema sypialniami.

Można kupić apartamenty z czterema sypialniami. Opcja ta jest zaprojektowana i obliczana na wyłączność.

Salon to jadalnia z widokiem na wspaniały ocean.

Otwórz jadalnię na śniadanie.

W kompleksie MATIS znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do luksusowego i spokojnego życia!

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 336.9
Cena za m², USD 2,909
Cena mieszkania, USD 980,000

Lokalizacja na mapie

Caimitillo, Panama

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apart - hotel Milyy D32om
Caimitillo, Panama
od
$329,000
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Jaramillo Abajo, Panama
od
$291,293
Apart - hotel Nogal
Juan Diaz, Panama
od
$295,000
Apart - hotel Arkadiya
Juan Diaz, Panama
od
$295,000
Apart - hotel Korolevskaya Palma
Caimitillo, Panama
od
$165,000
Przeglądasz
Apart hotel Matis
Caimitillo, Panama
od
$980,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apart - hotel Arkadiya
Apart - hotel Arkadiya
Apart - hotel Arkadiya
Apart - hotel Arkadiya
Apart - hotel Arkadiya
Pokaż wszystko Apart - hotel Arkadiya
Apart - hotel Arkadiya
Juan Diaz, Panama
od
$295,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 43
Powierzchnia 70–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Arcadia jest jednym z najlepszych obiektów inwestycyjnych na Costa del Este. To hotel apartamentowy, który wygeneruje dochód od pierwszego dnia otrzymania kluczy! Arcadia to nowoczesny luksusowy hotel apartamentowy, który łączy koncepcję idealnego mieszkania i doskonałych możliwości in…
Agencja
Your Invest Home
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Jaramillo Abajo, Panama
od
$291,293
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 95–145 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks Pinoalto Lokalizacja: 10 minut od miasta Bokete. Gotowość - 2025 r. Kompleks Pinoalto znajduje się u podnóża Boquette, małego miasteczka w wysokogórskiej prowincji Chiriki w Panamie, obok kanionu rzeki, z jednej strony, i klubu dla koni, z drugiej strony. W celu rozbudow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.0 – 100.0
313,500 – 330,000
Mieszkanie 3 pokoi
145.0
478,500
Agencja
Your Invest Home
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Apart - hotel Milyy D32om
Apart - hotel Milyy D32om
Apart - hotel Milyy D32om
Apart - hotel Milyy D32om
Apart - hotel Milyy D32om
Pokaż wszystko Apart - hotel Milyy D32om
Apart - hotel Milyy D32om
Caimitillo, Panama
od
$329,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 104–368 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleksowy Słodki Dom  Położony zaledwie 15 minut jazdy od centrum Panamy z widokiem na Ocean Spokojny i Kanał Panamski – Słodki Dom – jest to idealny dom, który spełnia potrzeby amatora miejski styl życia i każdy, kto chce mieć szybki dostęp do plaży. 24-godzinna ochrona …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
103.9
329,000
Mieszkanie 3 pokoi
368.0
2,27M
Agencja
Your Invest Home
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Udać się