Apart hotel Matis

Matis - kompleks apartamentów absolutnego luksusu i stylu!

Luksusowy kompleks apartamentowy został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy marzą o prawdziwej radości życia, poza tym z pięknym widokiem na ogromny ocean!

KOMPLEX APARTAMENTÓW

Kompleksowy budynek składa się z 56 pięter.

Pierwsze 10 pięter to:

resing- place

tennis- court

pokój zabaw

sauna i spa

parkowanie.

Na 6 piętrze znajdują się unikalne miejsca do odpoczynku

Przestrzeń na różne imprezy i plac zabaw

Siłownia, sauna, squash court

Ogromny basen dla dorosłych i dzieci

Otwarty taras do relaksu i grilla

Na jednym piętrze są tylko dwa apartamenty.

Ultranowoczesne ciche windy pasażerskie i winda towarowa.

Trzy miejsca parkingowe na każde mieszkanie.

Niezawodne instalacje pożarowe i awaryjne.

Nowoczesny system nadzoru wideo.

Apartamenty:

Apartamenty kompleksu prezentowane są w następujących wersjach:

336,9 m2 i 342,9 m2 z trzema sypialniami.

Można kupić apartamenty z czterema sypialniami. Opcja ta jest zaprojektowana i obliczana na wyłączność.

Salon to jadalnia z widokiem na wspaniały ocean.

Otwórz jadalnię na śniadanie.

W kompleksie MATIS znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do luksusowego i spokojnego życia!