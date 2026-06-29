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Apart hotel Arkadiya

Juan Diaz, Panama
od
$295,000
;
7
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ID: 3710
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Panama
  • Region / Państwo
    Panamá Province
  • Okolica
    Distrito de Panama
  • Wioska
    Juan Diaz
  • Adres
    Calle Rio Mar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    43

O kompleksie

Arcadia jest jednym z najlepszych obiektów inwestycyjnych na Costa del Este.

To hotel apartamentowy, który wygeneruje dochód od pierwszego dnia otrzymania kluczy!

Arcadia to nowoczesny luksusowy hotel apartamentowy, który łączy koncepcję idealnego mieszkania i doskonałych możliwości inwestycyjnych. Zaprojektowany specjalnie dla nowoczesnego mieszkańca metropolii i położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy Panamy - Costa del Este.

Możesz korzystać z wysokowydajnych technologii w połączeniu z usługą konsjerża, coworking, oszałamiające widoki na park, różne udogodnienia i dostęp do wszystkich atrakcji Costa del Este.

Ze względu na dogodną lokalizację kompleksu możesz korzystać ze wszystkich przywilejów życiowych, ponieważ kilka kroków od hotelu znajdują się kawiarnie, restauracje, supermarkety, centra handlowe, kina, apteki, kliniki medyczne i parki.

Kompleks - 43 piętra

3 piętra dzielenia

302 apartamenty

Powierzchnia apartamentu 70 m2 i 76 m2

Programy ratalne są dostępne.

Udogodnienia oferowane przez kompleks:

-Eleganckie lobby, usługi konsjerża

-Usługi

-Darmowy parking

-Basen sportowy, sauna

-4 windy panoramiczne i 1 ładunek

-Automatyczny generator elektryczny

-Ochrona przeciwpożarowa

-Parking rowerowy

-Jogie Studio i siłownie

- Sprzyjające środowisko dla zwierząt

- Ogromna liczba miejsc do pracy, spotkań biznesowych, rekreacji, sportu i komunikacji.

Jako inwestor lub mieszkaniec możesz na stałe zamieszkać tutaj lub wynająć mieszkanie i korzystać ze wszystkich udogodnień, które oferuje nasz kompleks.

Apartamenty są wynajmowane w “ ” , z meblami, naczyniami i tkaninami. Świetna klimatyzacja.

Dostawa kompleksu w marcu 2024 r!

 

 

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 70.0 – 76.0
Cena za m², USD 4,013 – 4,214
Cena mieszkania, USD 295,000 – 305,000

Lokalizacja na mapie

Juan Diaz, Panama
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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