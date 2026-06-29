Apart hotel Arkadiya

Arcadia jest jednym z najlepszych obiektów inwestycyjnych na Costa del Este.

To hotel apartamentowy, który wygeneruje dochód od pierwszego dnia otrzymania kluczy!

Arcadia to nowoczesny luksusowy hotel apartamentowy, który łączy koncepcję idealnego mieszkania i doskonałych możliwości inwestycyjnych. Zaprojektowany specjalnie dla nowoczesnego mieszkańca metropolii i położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy Panamy - Costa del Este.

Możesz korzystać z wysokowydajnych technologii w połączeniu z usługą konsjerża, coworking, oszałamiające widoki na park, różne udogodnienia i dostęp do wszystkich atrakcji Costa del Este.

Ze względu na dogodną lokalizację kompleksu możesz korzystać ze wszystkich przywilejów życiowych, ponieważ kilka kroków od hotelu znajdują się kawiarnie, restauracje, supermarkety, centra handlowe, kina, apteki, kliniki medyczne i parki.

Kompleks - 43 piętra

3 piętra dzielenia

302 apartamenty

Powierzchnia apartamentu 70 m2 i 76 m2

Programy ratalne są dostępne.

Udogodnienia oferowane przez kompleks:

-Eleganckie lobby, usługi konsjerża

-Usługi

-Darmowy parking

-Basen sportowy, sauna

-4 windy panoramiczne i 1 ładunek

-Automatyczny generator elektryczny

-Ochrona przeciwpożarowa

-Parking rowerowy

-Jogie Studio i siłownie

- Sprzyjające środowisko dla zwierząt

- Ogromna liczba miejsc do pracy, spotkań biznesowych, rekreacji, sportu i komunikacji.

Jako inwestor lub mieszkaniec możesz na stałe zamieszkać tutaj lub wynająć mieszkanie i korzystać ze wszystkich udogodnień, które oferuje nasz kompleks.

Apartamenty są wynajmowane w “ ” , z meblami, naczyniami i tkaninami. Świetna klimatyzacja.

Dostawa kompleksu w marcu 2024 r!