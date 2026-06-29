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Apart hotel Nogal

Juan Diaz, Panama
od
$295,000
;
6
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ID: 3790
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Panama
  • Region / Państwo
    Panamá Province
  • Okolica
    Distrito de Panama
  • Wioska
    Juan Diaz
  • Adres
    Calle Rio Mar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    41

O kompleksie

Nogal znajduje się w najbardziej prestiżowej dzielnicy Panamy, Costa del Este, obszarze znanym z wysokich standardów infrastruktury i wspaniałej dzielnicy biznesowej. Położony w samym sercu centrum biznesowego i z dostępem do głównych dróg. Nogal znajduje się w pobliżu sklepów i restauracji, w odległości krótkiej przejażdżki od centrum miasta, dzięki czemu Nogal jest idealnym miejscem do życia.

Budynek:

41-piętrowa wieża
32 poziomy mieszkań
6 mieszkań na poziomie
Apartamenty 100m2, 122m2 i 131m2 
Bezpieczeństwo 24 godziny
Generator prądu 
Zbiornik rezerwy wody

Infrastruktura stref społecznych kompleksu:

Obszar społeczny № 1:

Basen rodzinny i jacuzzi 
Zadaszony taras z barem 
Bieżąca ścieżka
Sala wydarzeń 
Plac zabaw dla dzieci 
Siłownia


Obszar społeczny № 2:

Kino
Strefy relaksu i gier
Salon SPA


Ceny: od $ 295 tys. 

Gotowość: 2026 r. Budowa - 3 lata.

Plan płatności: 

15% zaliczki
10% raty w ciągu roku
10% raty w ciągu 2 lat
65% płatności do czasu zakończenia budowy za trzy lata. Płatność w całości lub w ratach od dewelopera w wysokości 6,5-7%.

Do czasu zakończenia budowy z reguły wzrost ceny nieruchomości wynosi około 10-15%.

Oczekiwany dochód z najmu w tym kompleksie wynosi 6-8%, czyli ~ 1600-2000 $ miesięcznie. 

Kolejną ważną zaletą nabywania nieruchomości w tym kompleksie jest możliwość uzyskania statusu stałego pobytu!

 

Lokalizacja na mapie

Juan Diaz, Panama
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Apart hotel Nogal
Juan Diaz, Panama
od
$295,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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