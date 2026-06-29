Apart hotel Nogal

Nogal znajduje się w najbardziej prestiżowej dzielnicy Panamy, Costa del Este, obszarze znanym z wysokich standardów infrastruktury i wspaniałej dzielnicy biznesowej. Położony w samym sercu centrum biznesowego i z dostępem do głównych dróg. Nogal znajduje się w pobliżu sklepów i restauracji, w odległości krótkiej przejażdżki od centrum miasta, dzięki czemu Nogal jest idealnym miejscem do życia.
Budynek:
41-piętrowa wieża
32 poziomy mieszkań
6 mieszkań na poziomie
Apartamenty 100m2, 122m2 i 131m2
Bezpieczeństwo 24 godziny
Generator prądu
Zbiornik rezerwy wody
Infrastruktura stref społecznych kompleksu:
Obszar społeczny № 1:
Basen rodzinny i jacuzzi
Zadaszony taras z barem
Bieżąca ścieżka
Sala wydarzeń
Plac zabaw dla dzieci
Siłownia
Obszar społeczny № 2:
Kino
Strefy relaksu i gier
Salon SPA
Ceny: od $ 295 tys.
Gotowość: 2026 r. Budowa - 3 lata.
Plan płatności:
15% zaliczki
10% raty w ciągu roku
10% raty w ciągu 2 lat
65% płatności do czasu zakończenia budowy za trzy lata. Płatność w całości lub w ratach od dewelopera w wysokości 6,5-7%.
Do czasu zakończenia budowy z reguły wzrost ceny nieruchomości wynosi około 10-15%.
Oczekiwany dochód z najmu w tym kompleksie wynosi 6-8%, czyli ~ 1600-2000 $ miesięcznie.
Kolejną ważną zaletą nabywania nieruchomości w tym kompleksie jest możliwość uzyskania statusu stałego pobytu!