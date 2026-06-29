Apart hotel Nogal

Nogal znajduje się w najbardziej prestiżowej dzielnicy Panamy, Costa del Este, obszarze znanym z wysokich standardów infrastruktury i wspaniałej dzielnicy biznesowej. Położony w samym sercu centrum biznesowego i z dostępem do głównych dróg. Nogal znajduje się w pobliżu sklepów i restauracji, w odległości krótkiej przejażdżki od centrum miasta, dzięki czemu Nogal jest idealnym miejscem do życia.

Budynek:

41-piętrowa wieża

32 poziomy mieszkań

6 mieszkań na poziomie

Apartamenty 100m2, 122m2 i 131m2

Bezpieczeństwo 24 godziny

Generator prądu

Zbiornik rezerwy wody

Infrastruktura stref społecznych kompleksu:

Obszar społeczny № 1:

Basen rodzinny i jacuzzi

Zadaszony taras z barem

Bieżąca ścieżka

Sala wydarzeń

Plac zabaw dla dzieci

Siłownia



Obszar społeczny № 2:

Kino

Strefy relaksu i gier

Salon SPA



Ceny: od $ 295 tys.

Gotowość: 2026 r. Budowa - 3 lata.

Plan płatności:

15% zaliczki

10% raty w ciągu roku

10% raty w ciągu 2 lat

65% płatności do czasu zakończenia budowy za trzy lata. Płatność w całości lub w ratach od dewelopera w wysokości 6,5-7%.

Do czasu zakończenia budowy z reguły wzrost ceny nieruchomości wynosi około 10-15%.

Oczekiwany dochód z najmu w tym kompleksie wynosi 6-8%, czyli ~ 1600-2000 $ miesięcznie.

Kolejną ważną zaletą nabywania nieruchomości w tym kompleksie jest możliwość uzyskania statusu stałego pobytu!