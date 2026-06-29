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Kompleks mieszkalny Pinoalto

Jaramillo Abajo, Panama
od
$291,293
;
8
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ID: 3750
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Panama
  • Region / Państwo
    Chiriquí
  • Okolica
    Distrito de Boquete
  • Miasteczko
    Jaramillo
  • Wioska
    Jaramillo Abajo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

Kompleks Pinoalto

Lokalizacja: 10 minut od miasta Bokete.

Gotowość - 2025 r.

Kompleks Pinoalto znajduje się u podnóża Boquette, małego miasteczka w wysokogórskiej prowincji Chiriki w Panamie, obok kanionu rzeki, z jednej strony, i klubu dla koni, z drugiej strony.

W celu rozbudowy infrastruktury turystycznej w rejonie Boquette i możliwości inwestycyjnych, które zostały otwarte w tym regionie, deweloper stara się opracować projekt Pinoalto.

Dlatego projekt Pinoalto jest atrakcyjnym projektem inwestycyjnym. 

Ten przytulny projekt górski składa się z apartamentów o różnej wielkości i wielu miejsc publicznych w stylu spa, skoncentrowanych na spokojnym komfortowym wypoczynku i komunikacji.

Złożona infrastruktura:

-Restauracja

-Tarasy

-Readroom

-Kierunek

-Obszary grillowe

- Baseny

-Obejrzyj strony

Naturalna wentylacja i cieniowanie strategii dla maksymalnego komfortu w klimacie tropikalnym. Orientacja i kształt budynków pozwalają wiatrowi przeniknąć wszystkie kondominium i obszary wspólne. Otwarte korytarze ułatwiają cyrkulację powietrza w całym budynku, dzięki czemu każda jednostka ma możliwość głosowania krzyżowego.

ILOŚCIOWY APARTAMENTÓW

3 MODY:

Dostępne mieszkania w fazie A - 34

Powierzchnia apartamentu od 95 m2 do 145 m2

CENY od 313 500 do 478 500 $

plan ratalny na 5 lat:

15% po podpisaniu umowy

10% po 8 miesiącach

10% po 6 miesiącach

15% po 24 miesiącach

Ogółem - 50% przedpłaty w budownictwie

Pozostałe 50% w ratach przez 5 lat ze stopą 6,5% ( może ulec zmianie )

Bez procesu uprzedniej zgody

Brak kary nadpłaty

Gotowość fazy A projektu Pinualto:

6 miesięcy przed sprzedażą

18 miesięcy na budowę

Zostanie ukończony w pierwszym i drugim kwartale 2025 r.

 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 95.0 – 100.0
Cena za m², USD 3,300
Cena mieszkania, USD 313,500 – 330,000
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 145.0
Cena za m², USD 3,300
Cena mieszkania, USD 478,500

Lokalizacja na mapie

Jaramillo Abajo, Panama

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Kompleks mieszkalny Pinoalto
Jaramillo Abajo, Panama
od
$291,293
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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