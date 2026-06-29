Kompleks mieszkalny Pinoalto

Kompleks Pinoalto
Lokalizacja: 10 minut od miasta Bokete.
Gotowość - 2025 r.
Kompleks Pinoalto znajduje się u podnóża Boquette, małego miasteczka w wysokogórskiej prowincji Chiriki w Panamie, obok kanionu rzeki, z jednej strony, i klubu dla koni, z drugiej strony.
W celu rozbudowy infrastruktury turystycznej w rejonie Boquette i możliwości inwestycyjnych, które zostały otwarte w tym regionie, deweloper stara się opracować projekt Pinoalto.
Dlatego projekt Pinoalto jest atrakcyjnym projektem inwestycyjnym.
Ten przytulny projekt górski składa się z apartamentów o różnej wielkości i wielu miejsc publicznych w stylu spa, skoncentrowanych na spokojnym komfortowym wypoczynku i komunikacji.
Złożona infrastruktura:
-Restauracja
-Tarasy
-Readroom
-Kierunek
-Obszary grillowe
- Baseny
-Obejrzyj strony
Naturalna wentylacja i cieniowanie strategii dla maksymalnego komfortu w klimacie tropikalnym. Orientacja i kształt budynków pozwalają wiatrowi przeniknąć wszystkie kondominium i obszary wspólne. Otwarte korytarze ułatwiają cyrkulację powietrza w całym budynku, dzięki czemu każda jednostka ma możliwość głosowania krzyżowego.
ILOŚCIOWY APARTAMENTÓW
3 MODY:
Dostępne mieszkania w fazie A - 34
Powierzchnia apartamentu od 95 m2 do 145 m2
CENY od 313 500 do 478 500 $
plan ratalny na 5 lat:
15% po podpisaniu umowy
10% po 8 miesiącach
10% po 6 miesiącach
15% po 24 miesiącach
Ogółem - 50% przedpłaty w budownictwie
Pozostałe 50% w ratach przez 5 lat ze stopą 6,5% ( może ulec zmianie )
Bez procesu uprzedniej zgody
Brak kary nadpłaty
Gotowość fazy A projektu Pinualto:
6 miesięcy przed sprzedażą
18 miesięcy na budowę
Zostanie ukończony w pierwszym i drugim kwartale 2025 r.