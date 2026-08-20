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Nowe budynki na sprzedaż w Panama

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Distrito de Panama
5
Caimitillo
3
Chiriqui
1
Distrito de Boquete
1
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Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Panamie

Jakie dokumenty musi złożyć nabywca nowego budynku w Panamie?

Obcokrajowiec będzie potrzebował:
  • Paszport zagraniczny.
  • Zaświadczenie potwierdzające legalne pochodzenie pieniędzy.
  • Adres zameldowania.

Jak przebiega zakup mieszkania w nowym budynku?

Zakup mieszkania od dewelopera w Panamie obejmuje następujące kroki:
  • Wybór nieruchomości.
  • Propozycja od kupującego i prośba o proformę – dokument określający wszystkie warunki transakcji.
  • Podpisanie umowy sprzedaży i pierwsza rata płatności (zwykle 30%).
  • Zapłata podatków.
  • Rejestracja obiektu w rejestrze państwowym i druga część płatności.
  • Uzyskanie prawa własności.

Gdzie znajdują się najpopularniejsze nowe kompleksy mieszkaniowe?

Popularne wśród obcokrajowców kompleksy mieszkaniowe w Panamie znajdują się w takich dzielnicach miasta jak Costa del Este, Santa Maria, Avenida Balboa. Popularny jest również pas wybrzeża w pobliżu stolicy: dzielnice Punta Pacifica i Paitilla, Coronado. Wśród górskich kurortów popularnością cieszy się Boquete.

Ile kosztuje 1 m² w nowych osiedlach?

W stolicy jest to około 2500 dolarów, poza stolicą od 500 do 700 dolarów mniej.
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