Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Panamie
Jakie dokumenty musi złożyć nabywca nowego budynku w Panamie?
Obcokrajowiec będzie potrzebował:
- Paszport zagraniczny.
- Zaświadczenie potwierdzające legalne pochodzenie pieniędzy.
- Adres zameldowania.
Jak przebiega zakup mieszkania w nowym budynku?
Zakup mieszkania od dewelopera w Panamie obejmuje następujące kroki:
- Wybór nieruchomości.
- Propozycja od kupującego i prośba o proformę – dokument określający wszystkie warunki transakcji.
- Podpisanie umowy sprzedaży i pierwsza rata płatności (zwykle 30%).
- Zapłata podatków.
- Rejestracja obiektu w rejestrze państwowym i druga część płatności.
- Uzyskanie prawa własności.
Gdzie znajdują się najpopularniejsze nowe kompleksy mieszkaniowe?
Popularne wśród obcokrajowców kompleksy mieszkaniowe w Panamie znajdują się w takich dzielnicach miasta jak Costa del Este, Santa Maria, Avenida Balboa. Popularny jest również pas wybrzeża w pobliżu stolicy: dzielnice Punta Pacifica i Paitilla, Coronado. Wśród górskich kurortów popularnością cieszy się Boquete.
Ile kosztuje 1 m² w nowych osiedlach?
W stolicy jest to około 2500 dolarów, poza stolicą od 500 do 700 dolarów mniej.