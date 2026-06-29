  1. Realting.com
  2. Panama
  3. Caimitillo
  4. Apart hotel Milyy D32om

Apart hotel Milyy D32om

Caimitillo, Panama
od
$329,000
;
13
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 3787
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Panama
  • Region / Państwo
    Panamá Province
  • Okolica
    Distrito de Panama
  • Miasteczko
    Caimitillo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    24

O kompleksie

Kompleksowy Słodki Dom 

Położony zaledwie 15 minut jazdy od centrum Panamy

z widokiem na Ocean Spokojny i Kanał Panamski – Słodki Dom –

jest to idealny dom, który spełnia potrzeby amatora

miejski styl życia i każdy, kto chce mieć szybki dostęp do plaży.

24-godzinna ochrona

Szkło podwójnie oszklone z izolacją cieplną i dźwiękową

Pełna usługa wsparcia awaryjnego

Usługa konsjerża

Trzy piętra do parkowania

Trzech głównych pasażerów i jeden ładunek 

Parking dla odwiedzających

 

NA ETAPACH Od 4 do 19 LOCK:

Apartamenty z 1 i 2 sypialniami, łazienkami, garderobą, otwartą kuchnią, osobistym balkonem i tarasem.

12 mieszkań na podłodze.

6 apartamentów z widokiem na ocean i 6 apartamentów z widokiem na Kanał Panamski i lasy deszczowe.

 

NA ETAPACH Od 20 do 24 ADVENT:

 Penthouse z 3 sypialniami, łazienką z 3 sypialniami, otwartą kuchnią, garderobą, przestronnym tarasem i widokiem na ocean.

 

Na ostatnich piętrach kompleksu znajdują się miejsca do relaksu z panoramicznym widokiem, basen, siłownia, taras na świeżym powietrzu i pokój zabaw.

Prestiżowe członkostwo w klubie Pearl Beach

 Prywatny dostęp do plaży

i basen

 Centrum fitness

 Luksusowe centrum spa

 

Powierzchnia mieszkania wynosi 103,9 m2-133,9 m2; 

                                                   226,8 m2-394,8 m2

Kompleks został oddany do użytku w 2012 roku.

 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 103.9
Cena za m², USD 3,167
Cena mieszkania, USD 329,000
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 368.0
Cena za m², USD 6,168
Cena mieszkania, USD 2,27M

Lokalizacja na mapie

Caimitillo, Panama

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apart - hotel Korolevskaya Palma
Caimitillo, Panama
od
$165,000
Apart - hotel Nogal
Juan Diaz, Panama
od
$295,000
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Jaramillo Abajo, Panama
od
$291,293
Apart - hotel Matis
Caimitillo, Panama
od
$980,000
Apart - hotel Arkadiya
Juan Diaz, Panama
od
$295,000
Przeglądasz
Apart hotel Milyy D32om
Caimitillo, Panama
od
$329,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apart - hotel Arkadiya
Apart - hotel Arkadiya
Apart - hotel Arkadiya
Apart - hotel Arkadiya
Apart - hotel Arkadiya
Pokaż wszystko Apart - hotel Arkadiya
Apart - hotel Arkadiya
Juan Diaz, Panama
od
$295,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 43
Powierzchnia 70–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Arcadia jest jednym z najlepszych obiektów inwestycyjnych na Costa del Este. To hotel apartamentowy, który wygeneruje dochód od pierwszego dnia otrzymania kluczy! Arcadia to nowoczesny luksusowy hotel apartamentowy, który łączy koncepcję idealnego mieszkania i doskonałych możliwości in…
Agencja
Your Invest Home
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Zespół mieszkaniowy Pinoalto
Jaramillo Abajo, Panama
od
$291,293
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 95–145 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks Pinoalto Lokalizacja: 10 minut od miasta Bokete. Gotowość - 2025 r. Kompleks Pinoalto znajduje się u podnóża Boquette, małego miasteczka w wysokogórskiej prowincji Chiriki w Panamie, obok kanionu rzeki, z jednej strony, i klubu dla koni, z drugiej strony. W celu rozbudow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.0 – 100.0
313,500 – 330,000
Mieszkanie 3 pokoi
145.0
478,500
Agencja
Your Invest Home
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Apart - hotel Matis
Apart - hotel Matis
Apart - hotel Matis
Apart - hotel Matis
Apart - hotel Matis
Pokaż wszystko Apart - hotel Matis
Apart - hotel Matis
Caimitillo, Panama
od
$980,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 56
Powierzchnia 337 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Matis - kompleks apartamentów absolutnego luksusu i stylu!Luksusowy kompleks apartamentowy został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy marzą o prawdziwej radości życia, poza tym z pięknym widokiem na ogromny ocean!KOMPLEX APARTAMENTÓWKompleksowy budynek składa się z 56 pięter.Pierwsze …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
336.9
980,000
Agencja
Your Invest Home
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Udać się