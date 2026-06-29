Apart hotel Milyy D32om

Kompleksowy Słodki Dom

Położony zaledwie 15 minut jazdy od centrum Panamy

z widokiem na Ocean Spokojny i Kanał Panamski – Słodki Dom –

jest to idealny dom, który spełnia potrzeby amatora

miejski styl życia i każdy, kto chce mieć szybki dostęp do plaży.

24-godzinna ochrona

Szkło podwójnie oszklone z izolacją cieplną i dźwiękową

Pełna usługa wsparcia awaryjnego

Usługa konsjerża

Trzy piętra do parkowania

Trzech głównych pasażerów i jeden ładunek

Parking dla odwiedzających

NA ETAPACH Od 4 do 19 LOCK:

Apartamenty z 1 i 2 sypialniami, łazienkami, garderobą, otwartą kuchnią, osobistym balkonem i tarasem.

12 mieszkań na podłodze.

6 apartamentów z widokiem na ocean i 6 apartamentów z widokiem na Kanał Panamski i lasy deszczowe.

NA ETAPACH Od 20 do 24 ADVENT:

Penthouse z 3 sypialniami, łazienką z 3 sypialniami, otwartą kuchnią, garderobą, przestronnym tarasem i widokiem na ocean.

Na ostatnich piętrach kompleksu znajdują się miejsca do relaksu z panoramicznym widokiem, basen, siłownia, taras na świeżym powietrzu i pokój zabaw.

Prestiżowe członkostwo w klubie Pearl Beach

Prywatny dostęp do plaży

i basen

Centrum fitness

Luksusowe centrum spa

Powierzchnia mieszkania wynosi 103,9 m2-133,9 m2;

226,8 m2-394,8 m2

Kompleks został oddany do użytku w 2012 roku.