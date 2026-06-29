Apart hotel Milyy D32om

Kompleksowy Słodki Dom
Położony zaledwie 15 minut jazdy od centrum Panamy
z widokiem na Ocean Spokojny i Kanał Panamski – Słodki Dom –
jest to idealny dom, który spełnia potrzeby amatora
miejski styl życia i każdy, kto chce mieć szybki dostęp do plaży.
24-godzinna ochrona
Szkło podwójnie oszklone z izolacją cieplną i dźwiękową
Pełna usługa wsparcia awaryjnego
Usługa konsjerża
Trzy piętra do parkowania
Trzech głównych pasażerów i jeden ładunek
Parking dla odwiedzających
NA ETAPACH Od 4 do 19 LOCK:
Apartamenty z 1 i 2 sypialniami, łazienkami, garderobą, otwartą kuchnią, osobistym balkonem i tarasem.
12 mieszkań na podłodze.
6 apartamentów z widokiem na ocean i 6 apartamentów z widokiem na Kanał Panamski i lasy deszczowe.
NA ETAPACH Od 20 do 24 ADVENT:
Penthouse z 3 sypialniami, łazienką z 3 sypialniami, otwartą kuchnią, garderobą, przestronnym tarasem i widokiem na ocean.
Na ostatnich piętrach kompleksu znajdują się miejsca do relaksu z panoramicznym widokiem, basen, siłownia, taras na świeżym powietrzu i pokój zabaw.
Prestiżowe członkostwo w klubie Pearl Beach
Prywatny dostęp do plaży
i basen
Centrum fitness
Luksusowe centrum spa
Powierzchnia mieszkania wynosi 103,9 m2-133,9 m2;
226,8 m2-394,8 m2
Kompleks został oddany do użytku w 2012 roku.