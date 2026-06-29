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Apart hotel Korolevskaya Palma

Caimitillo, Panama
od
$165,000
;
8
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ID: 3789
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Panama
  • Region / Państwo
    Panamá Province
  • Okolica
    Distrito de Panama
  • Miasteczko
    Caimitillo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    28

O kompleksie

Kompleks apartamentów nad brzegiem morza “ Royal Palm ”

z najnowocześniejszym designem i architekturą.

Kompleks znajduje się w Playa Gorgona, zaledwie 50 minut od

Panama City i zaledwie kilka minut od miasta Coronado.

Widok niekończącego się oceanu!

 

DWA BASHNY

z 28 i 21 piętrami

 

BASHN A ma 6 mieszkań na podłodze

BASHN B znajduje się 8 apartamentów na podłodze

APARTAMENTY mogą mieć 1 lub 2 sypialnie

LIFTS 4 pasażer i jeden ładunek

INFRASTRUKTURA:

24-godzinna ochrona

Sala ogólna z administratorem na parterze

Miejsca wakacyjne

Parking dla gości

Prywatny balkon

 

Infrastruktura pierwszego piętra ( 1. strefa społeczna )

zadaszony taras

-restauracje i kawiarnie

basen

- wyjście na prywatną plażę

 

Infrastruktura trzeciego piętra ( 3. strefa społeczna )

 

sąd wielofunkcyjny

taras

siłownia

sauna

plac zabaw dla dzieci

-pokój na prywatne imprezy

-jakuzi

- basen rodzinny


 

Kompleks ma tylko 281 mieszkań

Apartamenty o powierzchni 70 m2, 129 m2 i 135 m2

Apartamenty z 1 i 2 sypialniami

Widok ze wszystkich apartamentów - na ocean

Kilka mieszkań na sprzedaż w cenie 165 000 $

Plan płatności: 

1. opcja - 100%

2. opcja: 

PV - 30% 

70% - plan ratalny dewelopera na 6,5% na 5 lat, a mieszkanie i wynajem nieruchomości 50 jest możliwe natychmiast

Prognozowany dochód z wynajmu co najmniej 6-8% rocznie

Roczny wzrost kosztów -8-10%

Kompleks jest gotowy-2016

 

 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 70.0
Cena za m², USD 2,357
Cena mieszkania, USD 165,000

Lokalizacja na mapie

Caimitillo, Panama

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Apart hotel Korolevskaya Palma
Caimitillo, Panama
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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