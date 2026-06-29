Apart hotel Korolevskaya Palma

Kompleks apartamentów nad brzegiem morza “ Royal Palm ”
z najnowocześniejszym designem i architekturą.
Kompleks znajduje się w Playa Gorgona, zaledwie 50 minut od
Panama City i zaledwie kilka minut od miasta Coronado.
Widok niekończącego się oceanu!
DWA BASHNY
z 28 i 21 piętrami
BASHN A ma 6 mieszkań na podłodze
BASHN B znajduje się 8 apartamentów na podłodze
APARTAMENTY mogą mieć 1 lub 2 sypialnie
LIFTS 4 pasażer i jeden ładunek
INFRASTRUKTURA:
24-godzinna ochrona
Sala ogólna z administratorem na parterze
Miejsca wakacyjne
Parking dla gości
Prywatny balkon
Infrastruktura pierwszego piętra ( 1. strefa społeczna )
zadaszony taras
-restauracje i kawiarnie
basen
- wyjście na prywatną plażę
Infrastruktura trzeciego piętra ( 3. strefa społeczna )
sąd wielofunkcyjny
taras
siłownia
sauna
plac zabaw dla dzieci
-pokój na prywatne imprezy
-jakuzi
- basen rodzinny
Kompleks ma tylko 281 mieszkań
Apartamenty o powierzchni 70 m2, 129 m2 i 135 m2
Apartamenty z 1 i 2 sypialniami
Widok ze wszystkich apartamentów - na ocean
Kilka mieszkań na sprzedaż w cenie 165 000 $
Plan płatności:
1. opcja - 100%
2. opcja:
PV - 30%
70% - plan ratalny dewelopera na 6,5% na 5 lat, a mieszkanie i wynajem nieruchomości 50 jest możliwe natychmiast
Prognozowany dochód z wynajmu co najmniej 6-8% rocznie
Roczny wzrost kosztów -8-10%
Kompleks jest gotowy-2016