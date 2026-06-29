Apart hotel Korolevskaya Palma

Kompleks apartamentów nad brzegiem morza “ Royal Palm ”

z najnowocześniejszym designem i architekturą.

Kompleks znajduje się w Playa Gorgona, zaledwie 50 minut od

Panama City i zaledwie kilka minut od miasta Coronado.

Widok niekończącego się oceanu!

DWA BASHNY

z 28 i 21 piętrami

BASHN A ma 6 mieszkań na podłodze

BASHN B znajduje się 8 apartamentów na podłodze

APARTAMENTY mogą mieć 1 lub 2 sypialnie

LIFTS 4 pasażer i jeden ładunek

INFRASTRUKTURA:

24-godzinna ochrona

Sala ogólna z administratorem na parterze

Miejsca wakacyjne

Parking dla gości

Prywatny balkon

Infrastruktura pierwszego piętra ( 1. strefa społeczna )

zadaszony taras

-restauracje i kawiarnie

basen

- wyjście na prywatną plażę

Infrastruktura trzeciego piętra ( 3. strefa społeczna )

sąd wielofunkcyjny

taras

siłownia

sauna

plac zabaw dla dzieci

-pokój na prywatne imprezy

-jakuzi

- basen rodzinny





Kompleks ma tylko 281 mieszkań

Apartamenty o powierzchni 70 m2, 129 m2 i 135 m2

Apartamenty z 1 i 2 sypialniami

Widok ze wszystkich apartamentów - na ocean

Kilka mieszkań na sprzedaż w cenie 165 000 $

Plan płatności:

1. opcja - 100%

2. opcja:

PV - 30%

70% - plan ratalny dewelopera na 6,5% na 5 lat, a mieszkanie i wynajem nieruchomości 50 jest możliwe natychmiast

Prognozowany dochód z wynajmu co najmniej 6-8% rocznie

Roczny wzrost kosztów -8-10%

Kompleks jest gotowy-2016