Mieszkanie w nowym budynku Çanakkale 2 Apartments

Çanakkale 2 Apartamenty - nowoczesne życie w sercu Famagusta 🏙✨

Çanakkale 2 Apartamenty to nowy projekt mieszkalny zlokalizowany obok centrum handlowego City Mall, w jednym z najbardziej centralnych i rozwiniętych obszarów Famagusta.

Oferuje doskonałą równowagę między tętniącym życiem miejskim a spokojnym komfortem mieszkaniowym.

Łącząc nowoczesny design, wysokiej jakości materiały i doskonałą lokalizację, Çanakkale 2 jest przeznaczony zarówno do komfortowego życia i inteligentnych możliwości inwestycyjnych 💼📈

Lokalizacja

📍 Centralna Famagusta

🛍 Centrum handlowe w odległości spaceru

🏫 szkoły i przedszkola

🍽 restauracje i kawiarnie

🏥 placówki opieki zdrowotnej i apteki

Bardzo pożądana lokalizacja dla mieszkańców i najemców.

Typy jednostek

• 2 + 1 apartamenty (Typ 1)

• 2 + 1 apartamenty (Typ 2)

• 3 + 1 apartamenty

• 3 + 1 penthouses

2 + 1 Apartament - Typ 1

🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka

📐 Powierzchnia wewnętrzna: 67 m ²

🌿 Balkon: 3 m ²

Idealny dla par lub małych rodzin 🏡

Te przemyślane apartamenty wyposażone są w jasne sypialnie, otwarty plan salon i nowoczesną kuchnię - praktyczne, wygodne i przyjazne.

2 + 1 Apartament - Typ 2

🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka

📐 Powierzchnia wewnętrzna: 89 m ²

🌿 Balkon: 5 m ²

Ten przestronny apartament z długim układem oferuje rozbudowany plan podłogowy z hojnych obszarów mieszkalnych.

Idealny dla tych, którzy cenią dodatkową przestrzeń, komfort i wysokie doświadczenie życiowe.

3 + 1 Apartament

🛏 3 sypialnie 🚿 1 łazienka

📐 Powierzchnia wewnętrzna: 111 m ²

🌿 Balkon: 12,5 m ²

Zaprojektowane z myślą o rodzinach 👨‍👩‍👧‍👦

Przestronne pokoje, duży salon i funkcjonalna kuchnia tworzą komfortowy i połączony dom do codziennego życia.

3 + 1 Penthouse

🛏 3 sypialnie 🚿 2 łazienki

📐 Powierzchnia wewnętrzna: 222 m ²

🌿 Tarasy: 57,3 m ²

ekskluzywny apartament na pełnym piętrze oferujący niezrównaną przestrzeń, prywatność i luksus 💎

Rozległe tarasy na dachu przekształcają ten dom w wspaniały rekolekcje - idealne na odkryty obiad, relaks i panoramiczne widoki na miasto 🌅🍷

Çanakkale 2 Apartamenty zapewnia nowoczesną elegancję, wygody centralnej i silny apel inwestycyjny - wybór w Famagusta.