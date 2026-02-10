Mieszkanie w nowym budynku Çanakkale 2 Apartments

Çanakkale 2 Apartamenty - nowoczesne życie w sercu Famagusta 🏙✨
Çanakkale 2 Apartamenty to nowy projekt mieszkalny zlokalizowany obok centrum handlowego City Mall, w jednym z najbardziej centralnych i rozwiniętych obszarów Famagusta.
Oferuje doskonałą równowagę między tętniącym życiem miejskim a spokojnym komfortem mieszkaniowym.
Łącząc nowoczesny design, wysokiej jakości materiały i doskonałą lokalizację, Çanakkale 2 jest przeznaczony zarówno do komfortowego życia i inteligentnych możliwości inwestycyjnych 💼📈
Lokalizacja
📍 Centralna Famagusta
🛍 Centrum handlowe w odległości spaceru
🏫 szkoły i przedszkola
🍽 restauracje i kawiarnie
🏥 placówki opieki zdrowotnej i apteki
Bardzo pożądana lokalizacja dla mieszkańców i najemców.
Typy jednostek
• 2 + 1 apartamenty (Typ 1)
• 2 + 1 apartamenty (Typ 2)
• 3 + 1 apartamenty
• 3 + 1 penthouses
2 + 1 Apartament - Typ 1
🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 67 m ²
🌿 Balkon: 3 m ²
Idealny dla par lub małych rodzin 🏡
Te przemyślane apartamenty wyposażone są w jasne sypialnie, otwarty plan salon i nowoczesną kuchnię - praktyczne, wygodne i przyjazne.
2 + 1 Apartament - Typ 2
🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 89 m ²
🌿 Balkon: 5 m ²
Ten przestronny apartament z długim układem oferuje rozbudowany plan podłogowy z hojnych obszarów mieszkalnych.
Idealny dla tych, którzy cenią dodatkową przestrzeń, komfort i wysokie doświadczenie życiowe.
3 + 1 Apartament
🛏 3 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 111 m ²
🌿 Balkon: 12,5 m ²
Zaprojektowane z myślą o rodzinach 👨👩👧👦
Przestronne pokoje, duży salon i funkcjonalna kuchnia tworzą komfortowy i połączony dom do codziennego życia.
3 + 1 Penthouse
🛏 3 sypialnie 🚿 2 łazienki
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 222 m ²
🌿 Tarasy: 57,3 m ²
ekskluzywny apartament na pełnym piętrze oferujący niezrównaną przestrzeń, prywatność i luksus 💎
Rozległe tarasy na dachu przekształcają ten dom w wspaniały rekolekcje - idealne na odkryty obiad, relaks i panoramiczne widoki na miasto 🌅🍷
Çanakkale 2 Apartamenty zapewnia nowoczesną elegancję, wygody centralnej i silny apel inwestycyjny - wybór w Famagusta.