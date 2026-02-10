  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Çanakkale 2 Apartments

Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$111,224
VAT
16
ID: 33315
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Gazimagusa Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

O kompleksie

Çanakkale 2 Apartamenty - nowoczesne życie w sercu Famagusta 🏙✨

Çanakkale 2 Apartamenty to nowy projekt mieszkalny zlokalizowany obok centrum handlowego City Mall, w jednym z najbardziej centralnych i rozwiniętych obszarów Famagusta.
Oferuje doskonałą równowagę między tętniącym życiem miejskim a spokojnym komfortem mieszkaniowym.

Łącząc nowoczesny design, wysokiej jakości materiały i doskonałą lokalizację, Çanakkale 2 jest przeznaczony zarówno do komfortowego życia i inteligentnych możliwości inwestycyjnych 💼📈

Lokalizacja

📍 Centralna Famagusta
🛍 Centrum handlowe w odległości spaceru
🏫 szkoły i przedszkola
🍽 restauracje i kawiarnie
🏥 placówki opieki zdrowotnej i apteki

Bardzo pożądana lokalizacja dla mieszkańców i najemców.

Typy jednostek

• 2 + 1 apartamenty (Typ 1)
• 2 + 1 apartamenty (Typ 2)
• 3 + 1 apartamenty
• 3 + 1 penthouses

2 + 1 Apartament - Typ 1

🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 67 m ²
🌿 Balkon: 3 m ²

Idealny dla par lub małych rodzin 🏡
Te przemyślane apartamenty wyposażone są w jasne sypialnie, otwarty plan salon i nowoczesną kuchnię - praktyczne, wygodne i przyjazne.

2 + 1 Apartament - Typ 2

🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 89 m ²
🌿 Balkon: 5 m ²

Ten przestronny apartament z długim układem oferuje rozbudowany plan podłogowy z hojnych obszarów mieszkalnych.
Idealny dla tych, którzy cenią dodatkową przestrzeń, komfort i wysokie doświadczenie życiowe.

3 + 1 Apartament

🛏 3 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 111 m ²
🌿 Balkon: 12,5 m ²

Zaprojektowane z myślą o rodzinach 👨‍👩‍👧‍👦
Przestronne pokoje, duży salon i funkcjonalna kuchnia tworzą komfortowy i połączony dom do codziennego życia.

3 + 1 Penthouse

🛏 3 sypialnie 🚿 2 łazienki
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 222 m ²
🌿 Tarasy: 57,3 m ²

ekskluzywny apartament na pełnym piętrze oferujący niezrównaną przestrzeń, prywatność i luksus 💎
Rozległe tarasy na dachu przekształcają ten dom w wspaniały rekolekcje - idealne na odkryty obiad, relaks i panoramiczne widoki na miasto 🌅🍷

Çanakkale 2 Apartamenty zapewnia nowoczesną elegancję, wygody centralnej i silny apel inwestycyjny - wybór w Famagusta.

Lokalizacja na mapie

Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
