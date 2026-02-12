Mieszkanie w nowym budynku Dormix

  1. Realting.com
od
$130,179
VAT
;
16
ID: 33335
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Gazimagusa Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Boutique Residential Opportunity in Famagusta

Dormix to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy, łączący nowoczesną architekturę, efektywne układy i doskonałą lokalizację strategiczną.

Projekt składa się tylko z 17 jednostek:

  • 16 stylowe 2 + 1 apartamenty (75 m ² każdy)

  • 1 wspaniały apartament 3 + 1 (200 m ² + 95 m ² taras)

Jego butikowy format zapewnia prywatność, wyłączność i silny apel inwestycyjny.

📍 Pierwsza lokalizacja

Dormix jest idealnie umieszczony w jednym z najbardziej niewymagających obszarów Famagusta:

  • 3 minuty do Wschodniego Uniwersytetu Śródziemnomorskiego (UGW)

  • 2 minuty do szpitala stanowego Famagusta

  • 5 minut do Glapsides Beach

Centra handlowe, transport publiczny i kluczowe udogodnienia miasta są w zasięgu ręki.

Doskonała mieszanka wygody miejskiej i przybrzeżnej 🌊

🏡 Szczegóły projektu

Jednostki ogółem: 17
Apartamenty: 75 m ²
Penthouse: 200 m ² + 95 m ² taras panoramiczny

Dodatkowe cechy:

  • Prywatne balkony

  • Parking zakryty

  • Winda

Penthouse oferuje ekspansywny dach z widokiem panoramicznym - idealny do relaksu i rozrywki.

💼 Zalety inwestycyjne

Dormix jest przeznaczony zarówno dla rezydentów, jak i inwestorów poszukujących stabilnych zysków.

Kluczowe zalety:

  • Doskonała lokalizacja w pobliżu UGW

  • Silny popyt na wynajem przez cały rok

  • Wysokiej jakości wykończenia wnętrz

  • Koszty operacyjne pokrywane przez najemców

  • Potencjał oszacowania kapitału

Niezależnie od tego, czy szukasz stałego dochodu z wynajmu, czy stylowego domu w pobliżu morza, Dormix stanowi inteligentną i bezpieczną okazję nieruchomości w jednym z obszarów północno-cypryjskich.

Lokalizacja na mapie

Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
