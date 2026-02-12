Mieszkanie w nowym budynku Dormix

Boutique Residential Opportunity in Famagusta

Dormix to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy, łączący nowoczesną architekturę, efektywne układy i doskonałą lokalizację strategiczną.

Projekt składa się tylko z 17 jednostek:

16 stylowe 2 + 1 apartamenty (75 m ² każdy)

1 wspaniały apartament 3 + 1 (200 m ² + 95 m ² taras)

Jego butikowy format zapewnia prywatność, wyłączność i silny apel inwestycyjny.

📍 Pierwsza lokalizacja

Dormix jest idealnie umieszczony w jednym z najbardziej niewymagających obszarów Famagusta:

3 minuty do Wschodniego Uniwersytetu Śródziemnomorskiego (UGW)

2 minuty do szpitala stanowego Famagusta

5 minut do Glapsides Beach

Centra handlowe, transport publiczny i kluczowe udogodnienia miasta są w zasięgu ręki.

Doskonała mieszanka wygody miejskiej i przybrzeżnej 🌊

🏡 Szczegóły projektu

Jednostki ogółem: 17

Apartamenty: 75 m ²

Penthouse: 200 m ² + 95 m ² taras panoramiczny

Dodatkowe cechy:

Prywatne balkony

Parking zakryty

Winda

Penthouse oferuje ekspansywny dach z widokiem panoramicznym - idealny do relaksu i rozrywki.

💼 Zalety inwestycyjne

Dormix jest przeznaczony zarówno dla rezydentów, jak i inwestorów poszukujących stabilnych zysków.

Kluczowe zalety:

Doskonała lokalizacja w pobliżu UGW

Silny popyt na wynajem przez cały rok

Wysokiej jakości wykończenia wnętrz

Koszty operacyjne pokrywane przez najemców

Potencjał oszacowania kapitału

Niezależnie od tego, czy szukasz stałego dochodu z wynajmu, czy stylowego domu w pobliżu morza, Dormix stanowi inteligentną i bezpieczną okazję nieruchomości w jednym z obszarów północno-cypryjskich.