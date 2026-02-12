Mieszkanie w nowym budynku Dormix

Boutique Residential Opportunity in Famagusta
Dormix to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy, łączący nowoczesną architekturę, efektywne układy i doskonałą lokalizację strategiczną.
Projekt składa się tylko z 17 jednostek:
16 stylowe 2 + 1 apartamenty (75 m ² każdy)
1 wspaniały apartament 3 + 1 (200 m ² + 95 m ² taras)
Jego butikowy format zapewnia prywatność, wyłączność i silny apel inwestycyjny.
📍 Pierwsza lokalizacja
Dormix jest idealnie umieszczony w jednym z najbardziej niewymagających obszarów Famagusta:
3 minuty do Wschodniego Uniwersytetu Śródziemnomorskiego (UGW)
2 minuty do szpitala stanowego Famagusta
5 minut do Glapsides Beach
Centra handlowe, transport publiczny i kluczowe udogodnienia miasta są w zasięgu ręki.
Doskonała mieszanka wygody miejskiej i przybrzeżnej 🌊
🏡 Szczegóły projektu
Jednostki ogółem: 17
Apartamenty: 75 m ²
Penthouse: 200 m ² + 95 m ² taras panoramiczny
Dodatkowe cechy:
Prywatne balkony
Parking zakryty
Winda
Penthouse oferuje ekspansywny dach z widokiem panoramicznym - idealny do relaksu i rozrywki.
💼 Zalety inwestycyjne
Dormix jest przeznaczony zarówno dla rezydentów, jak i inwestorów poszukujących stabilnych zysków.
Kluczowe zalety:
Doskonała lokalizacja w pobliżu UGW
Silny popyt na wynajem przez cały rok
Wysokiej jakości wykończenia wnętrz
Koszty operacyjne pokrywane przez najemców
Potencjał oszacowania kapitału
Niezależnie od tego, czy szukasz stałego dochodu z wynajmu, czy stylowego domu w pobliżu morza, Dormix stanowi inteligentną i bezpieczną okazję nieruchomości w jednym z obszarów północno-cypryjskich.