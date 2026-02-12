Mieszkanie w nowym budynku Class 10

Butikowy klejnot mieszkalny w Úanakkale, Famagusta

Klasa 10 to nowy butikowy rozwój mieszkalny przeznaczony dla tych, którzy cenią komfort, elegancję i długoterminową wartość inwestycyjną.

Z tylko 12 ekskluzywnych apartamentów, projekt oferuje prywatność, spokój i wyrafinowane środowisko życia.

Położony w prestiżowej dzielnicy Çanakkale, jest otoczony przez:

uniwersytety

szkoły

szpitale

centra handlowe

Wszystkie codzienne potrzeby i udogodnienia życia społecznego znajdują się w odległości spaceru, podczas gdy budynek pozostaje w spokojnej okolicy mieszkalnej 🌿

🏡 Opcje układu

1 piętro:

3 + 1 apartamenty

Tylko 2 jednostki na piętro

Powierzchnia mieszkalna 139 m ²

2nd- 4th Podłogi:

2 + 1 apartamenty

3 jednostki na piętro

Powierzchnia mieszkalna 90 m ²

Toksycznie zaprojektowane układy zapewniają zarówno przestrzeń, jak i funkcjonalność.

✨ Funkcje mieszkania

Szeroki wybór wysokiej jakości ceramiki podłogowej

Premium ceramika łazienkowa, płytki i wyroby sanitarne

Basen Hilton

Szafy kuchenne o wysokości sufitowej (dostępne opcje kolorów)

Kondensatory

Built- in szafy w każdej sypialni (dostępne opcje kolorów)

Wysokiej jakości okna z PCV / aluminium

System pompy wodnej i podgrzewacz wody

Satelita centralny Infrastruktura telewizyjna i internetowa

Usługi sprzątania i konserwacji po dostawie

Każdy szczegół jest wybierany w celu zapewnienia długotrwałego komfortu i jakości życia.

📈 Potencjał inwestycyjny

Klasa 10 to więcej niż tylko dom - to mądra inwestycja.

Lokalizacja oferuje:

Wysoki popyt na wynajem

Wzrost wartości nieruchomości stałej

Silna baza najemców ze względu na pobliskie uniwersytety

Idealna opcja dla użytkowników końcowych i inwestorów poszukujących stabilnych zwrotów 💼