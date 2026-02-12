  1. Realting.com
  4. Mieszkanie w nowym budynku Class 10

Mieszkanie w nowym budynku Class 10

Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$127,453
VAT
BTC
1.5160234
ETH
79.4612692
USDT
126 010.4207347
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
ID: 33331
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Gazimagusa Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Butikowy klejnot mieszkalny w Úanakkale, Famagusta

Klasa 10 to nowy butikowy rozwój mieszkalny przeznaczony dla tych, którzy cenią komfort, elegancję i długoterminową wartość inwestycyjną.

Z tylko 12 ekskluzywnych apartamentów, projekt oferuje prywatność, spokój i wyrafinowane środowisko życia.

Położony w prestiżowej dzielnicy Çanakkale, jest otoczony przez:

  • uniwersytety

  • szkoły

  • szpitale

  • centra handlowe

Wszystkie codzienne potrzeby i udogodnienia życia społecznego znajdują się w odległości spaceru, podczas gdy budynek pozostaje w spokojnej okolicy mieszkalnej 🌿

🏡 Opcje układu

1 piętro:

  • 3 + 1 apartamenty

  • Tylko 2 jednostki na piętro

  • Powierzchnia mieszkalna 139 m ²

2nd- 4th Podłogi:

  • 2 + 1 apartamenty

  • 3 jednostki na piętro

  • Powierzchnia mieszkalna 90 m ²

Toksycznie zaprojektowane układy zapewniają zarówno przestrzeń, jak i funkcjonalność.

✨ Funkcje mieszkania

  • Szeroki wybór wysokiej jakości ceramiki podłogowej

  • Premium ceramika łazienkowa, płytki i wyroby sanitarne

  • Basen Hilton

  • Szafy kuchenne o wysokości sufitowej (dostępne opcje kolorów)

  • Kondensatory

  • Built- in szafy w każdej sypialni (dostępne opcje kolorów)

  • Wysokiej jakości okna z PCV / aluminium

  • System pompy wodnej i podgrzewacz wody

  • Satelita centralny Infrastruktura telewizyjna i internetowa

  • Usługi sprzątania i konserwacji po dostawie

Każdy szczegół jest wybierany w celu zapewnienia długotrwałego komfortu i jakości życia.

📈 Potencjał inwestycyjny

Klasa 10 to więcej niż tylko dom - to mądra inwestycja.

Lokalizacja oferuje:

  • Wysoki popyt na wynajem

  • Wzrost wartości nieruchomości stałej

  • Silna baza najemców ze względu na pobliskie uniwersytety

Idealna opcja dla użytkowników końcowych i inwestorów poszukujących stabilnych zwrotów 💼

Lokalizacja na mapie

Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

