Mieszkanie w nowym budynku Class 10

Butikowy klejnot mieszkalny w Úanakkale, Famagusta
Klasa 10 to nowy butikowy rozwój mieszkalny przeznaczony dla tych, którzy cenią komfort, elegancję i długoterminową wartość inwestycyjną.
Z tylko 12 ekskluzywnych apartamentów, projekt oferuje prywatność, spokój i wyrafinowane środowisko życia.
Położony w prestiżowej dzielnicy Çanakkale, jest otoczony przez:
uniwersytety
szkoły
szpitale
centra handlowe
Wszystkie codzienne potrzeby i udogodnienia życia społecznego znajdują się w odległości spaceru, podczas gdy budynek pozostaje w spokojnej okolicy mieszkalnej 🌿
🏡 Opcje układu
1 piętro:
3 + 1 apartamenty
Tylko 2 jednostki na piętro
Powierzchnia mieszkalna 139 m ²
2nd- 4th Podłogi:
2 + 1 apartamenty
3 jednostki na piętro
Powierzchnia mieszkalna 90 m ²
Toksycznie zaprojektowane układy zapewniają zarówno przestrzeń, jak i funkcjonalność.
✨ Funkcje mieszkania
Szeroki wybór wysokiej jakości ceramiki podłogowej
Premium ceramika łazienkowa, płytki i wyroby sanitarne
Basen Hilton
Szafy kuchenne o wysokości sufitowej (dostępne opcje kolorów)
Kondensatory
Built- in szafy w każdej sypialni (dostępne opcje kolorów)
Wysokiej jakości okna z PCV / aluminium
System pompy wodnej i podgrzewacz wody
Satelita centralny Infrastruktura telewizyjna i internetowa
Usługi sprzątania i konserwacji po dostawie
Każdy szczegół jest wybierany w celu zapewnienia długotrwałego komfortu i jakości życia.
📈 Potencjał inwestycyjny
Klasa 10 to więcej niż tylko dom - to mądra inwestycja.
Lokalizacja oferuje:
Wysoki popyt na wynajem
Wzrost wartości nieruchomości stałej
Silna baza najemców ze względu na pobliskie uniwersytety
Idealna opcja dla użytkowników końcowych i inwestorów poszukujących stabilnych zwrotów 💼