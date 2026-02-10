Mieszkanie w nowym budynku Çanakkale Apartments

Çanakkale Apartments - nowoczesne mieszkanie w prestiżowej dzielnicy Famagusta 🏙✨
Çanakkale Apartments to nowoczesny budynek mieszkalny położony w jednym z najbardziej pożądanych i prestiżowych obszarów Çanakkale, Famagusta.
Ten butikowy projekt jest idealny zarówno dla komfortowego życia i inteligentnych możliwości inwestycyjnych 💼💎
Budynek składa się tylko z 12 jednostek mieszkalnych, oferujących prywatność i ekskluzywną atmosferę. Projekt obejmuje 2 i 3 pokojowe apartamenty, a także luksusowe penthouses na wyższych piętrach z zapierającymi dech w piersiach widokiem 🌅
Lokalizacja
Dzielnica Çanakkale oferuje wszystko, co potrzebne do nowoczesnego życia miasta:
🏫 szkoły i przedszkola
🛍 centra handlowe i sklepy detaliczne
⚽ obiekty sportowe
🍽 restauracje i kawiarnie
🏥 centra opieki zdrowotnej i apteki
Wszystkie udogodnienia są w zasięgu ręki, co czyni tę lokalizację bardzo atrakcyjną dla rodzin i popytu na wynajem.
Rodzaje własności
• 2 + 1 apartamenty
• 3 + 1 apartamenty
• 2 + 1 penthouses
• 3 + 1 penthouses
2 + 1 Apartament
🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 63 m ²
Apartamenty te wyposażone są w dwie sypialnie, przytulny salon, nowoczesną kuchnię i łazienkę.
Idealny dla małych rodzin lub inwestorów poszukujących wysokiego zapotrzebowania na wynajem 🏡📈
3 + 1 Apartament
🛏 3 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 83 m ²
Te przestronne apartamenty są przeznaczone dla rosnących rodzin i oferują trzy komfortowe sypialnie, hojną przestrzeń życiową i dobrze wyposażoną kuchnię.
Doskonała mieszanka komfortu i funkcjonalności dla aktywnego stylu życia 👨👩👧👦✨
2 + 1 Penthouse
🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 83 m ²
🌿 Taras: 22 m ²
Eleganckie pensjonaty z otwartymi przestrzeniami mieszkalnymi płynnie płyną na prywatny taras.
Ciesz się oszałamiające widoki i stylowe życie na zewnątrz - idealne dla relaksu lub rozrywki 🌅🍷
3 + 1 Penthouse
🛏 3 sypialnie 🚿 2 łazienki
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 132 m ²
🌿 Taras: 32 m ²
Klejnot korony projektu 💎
Ten ekskluzywny penthouse oferuje przestronne sypialnie, wyrafinowane wnętrza i duży taras z widokiem panoramicznym.
Idealny do życia rodzinnego, spotkań towarzyskich i prawdziwie podwyższony styl życia.
Çanakkale Apartments łączy nowoczesny design, komfort i doskonałą lokalizację - inteligentny wybór do życia lub inwestowania w Famagusta 🌆✨