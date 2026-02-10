  1. Realting.com
  4. Mieszkanie w nowym budynku Çanakkale Apartments

Mieszkanie w nowym budynku Çanakkale Apartments

Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
$104,247
24
ID: 33314
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Gazimagusa Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Çanakkale Apartments - nowoczesne mieszkanie w prestiżowej dzielnicy Famagusta 🏙✨

Çanakkale Apartments to nowoczesny budynek mieszkalny położony w jednym z najbardziej pożądanych i prestiżowych obszarów Çanakkale, Famagusta.
Ten butikowy projekt jest idealny zarówno dla komfortowego życia i inteligentnych możliwości inwestycyjnych 💼💎

Budynek składa się tylko z 12 jednostek mieszkalnych, oferujących prywatność i ekskluzywną atmosferę. Projekt obejmuje 2 i 3 pokojowe apartamenty, a także luksusowe penthouses na wyższych piętrach z zapierającymi dech w piersiach widokiem 🌅

Lokalizacja

Dzielnica Çanakkale oferuje wszystko, co potrzebne do nowoczesnego życia miasta:

🏫 szkoły i przedszkola
🛍 centra handlowe i sklepy detaliczne
⚽ obiekty sportowe
🍽 restauracje i kawiarnie
🏥 centra opieki zdrowotnej i apteki

Wszystkie udogodnienia są w zasięgu ręki, co czyni tę lokalizację bardzo atrakcyjną dla rodzin i popytu na wynajem.

Rodzaje własności

• 2 + 1 apartamenty
• 3 + 1 apartamenty
• 2 + 1 penthouses
• 3 + 1 penthouses

2 + 1 Apartament

🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 63 m ²

Apartamenty te wyposażone są w dwie sypialnie, przytulny salon, nowoczesną kuchnię i łazienkę.
Idealny dla małych rodzin lub inwestorów poszukujących wysokiego zapotrzebowania na wynajem 🏡📈

3 + 1 Apartament

🛏 3 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 83 m ²

Te przestronne apartamenty są przeznaczone dla rosnących rodzin i oferują trzy komfortowe sypialnie, hojną przestrzeń życiową i dobrze wyposażoną kuchnię.
Doskonała mieszanka komfortu i funkcjonalności dla aktywnego stylu życia 👨‍👩‍👧‍👦✨

2 + 1 Penthouse

🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 83 m ²
🌿 Taras: 22 m ²

Eleganckie pensjonaty z otwartymi przestrzeniami mieszkalnymi płynnie płyną na prywatny taras.
Ciesz się oszałamiające widoki i stylowe życie na zewnątrz - idealne dla relaksu lub rozrywki 🌅🍷

3 + 1 Penthouse

🛏 3 sypialnie 🚿 2 łazienki
📐 Powierzchnia wewnętrzna: 132 m ²
🌿 Taras: 32 m ²

Klejnot korony projektu 💎
Ten ekskluzywny penthouse oferuje przestronne sypialnie, wyrafinowane wnętrza i duży taras z widokiem panoramicznym.
Idealny do życia rodzinnego, spotkań towarzyskich i prawdziwie podwyższony styl życia.

Çanakkale Apartments łączy nowoczesny design, komfort i doskonałą lokalizację - inteligentny wybór do życia lub inwestowania w Famagusta 🌆✨

Lokalizacja na mapie

Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

Realting.com
