Mieszkanie w nowym budynku Çanakkale Apartments

Çanakkale Apartments - nowoczesne mieszkanie w prestiżowej dzielnicy Famagusta 🏙✨

Çanakkale Apartments to nowoczesny budynek mieszkalny położony w jednym z najbardziej pożądanych i prestiżowych obszarów Çanakkale, Famagusta.

Ten butikowy projekt jest idealny zarówno dla komfortowego życia i inteligentnych możliwości inwestycyjnych 💼💎

Budynek składa się tylko z 12 jednostek mieszkalnych, oferujących prywatność i ekskluzywną atmosferę. Projekt obejmuje 2 i 3 pokojowe apartamenty, a także luksusowe penthouses na wyższych piętrach z zapierającymi dech w piersiach widokiem 🌅

Lokalizacja

Dzielnica Çanakkale oferuje wszystko, co potrzebne do nowoczesnego życia miasta:

🏫 szkoły i przedszkola

🛍 centra handlowe i sklepy detaliczne

⚽ obiekty sportowe

🍽 restauracje i kawiarnie

🏥 centra opieki zdrowotnej i apteki

Wszystkie udogodnienia są w zasięgu ręki, co czyni tę lokalizację bardzo atrakcyjną dla rodzin i popytu na wynajem.

Rodzaje własności

• 2 + 1 apartamenty

• 3 + 1 apartamenty

• 2 + 1 penthouses

• 3 + 1 penthouses

2 + 1 Apartament

🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka

📐 Powierzchnia wewnętrzna: 63 m ²

Apartamenty te wyposażone są w dwie sypialnie, przytulny salon, nowoczesną kuchnię i łazienkę.

Idealny dla małych rodzin lub inwestorów poszukujących wysokiego zapotrzebowania na wynajem 🏡📈

3 + 1 Apartament

🛏 3 sypialnie 🚿 1 łazienka

📐 Powierzchnia wewnętrzna: 83 m ²

Te przestronne apartamenty są przeznaczone dla rosnących rodzin i oferują trzy komfortowe sypialnie, hojną przestrzeń życiową i dobrze wyposażoną kuchnię.

Doskonała mieszanka komfortu i funkcjonalności dla aktywnego stylu życia 👨‍👩‍👧‍👦✨

2 + 1 Penthouse

🛏 2 sypialnie 🚿 1 łazienka

📐 Powierzchnia wewnętrzna: 83 m ²

🌿 Taras: 22 m ²

Eleganckie pensjonaty z otwartymi przestrzeniami mieszkalnymi płynnie płyną na prywatny taras.

Ciesz się oszałamiające widoki i stylowe życie na zewnątrz - idealne dla relaksu lub rozrywki 🌅🍷

3 + 1 Penthouse

🛏 3 sypialnie 🚿 2 łazienki

📐 Powierzchnia wewnętrzna: 132 m ²

🌿 Taras: 32 m ²

Klejnot korony projektu 💎

Ten ekskluzywny penthouse oferuje przestronne sypialnie, wyrafinowane wnętrza i duży taras z widokiem panoramicznym.

Idealny do życia rodzinnego, spotkań towarzyskich i prawdziwie podwyższony styl życia.

Çanakkale Apartments łączy nowoczesny design, komfort i doskonałą lokalizację - inteligentny wybór do życia lub inwestowania w Famagusta 🌆✨