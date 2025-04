Residence permit for high income-North Cyprus

Informacje o programie imigracyjnym

Ten rodzaj tymczasowego pobytu na Cyprze Północnym jest odpowiedni dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, osób pracujących online lub tych, którzy mają oszczędności finansowe i szukają spokojnego miejsca do życia. Jeśli wahasz się przed przeprowadzką na stałe, możesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na okres 6 miesięcy lub dłużej. Aby to zrobić, musisz przedstawić dokumenty potwierdzające poziom dochodów. Zezwolenie na pobyt wydawane jest na okres do roku z możliwością przedłużenia.

Na co zwrócić uwagę:

- Dzieci do lat 18 muszą być zapisane w domu rodzica zezwolenie na pobyt

- Zezwolenie na pobyt może zostać wydane na okres 6 lub 12 miesięcy, w zależności od decyzji MSWiA.

- Jeżeli po otrzymaniu wyników badań posiadasz choroby, w zależności od ciężkości choroby, możesz zostać skierowany na leczenie lub deportację.

- Jeżeli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ponownie zwraca się z prośbą o potwierdzenie Twoich środków (może to nastąpić po 6 miesiącach), musi nastąpić przepływ środków na rachunku bankowym

* Notatka: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i policja mogą żądać dokumentów i stawiać dodatkowe wymagania w momencie składania wniosku o zezwolenie na pobyt. Zalecamy wykonanie tej procedury w towarzystwie konsultanta VELES.



