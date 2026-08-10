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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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mieszkania
861
domy
34
895 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/16
Studio w Royal Life (Poseidon), Cypr Północny W pełni umeblowane z pełnym wyposażeniem…
$73,365
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
Nieruchomość na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w İskele Dzięki krystalicznie czystej turkus…
$198,087
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2/17
W pełni umeblowane 2 + 1 Apartament z widokiem na morze w Riverside Life 🌊🌴Stylowy i w pełni…
$208,066
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/15
Gotowe Studio w Sky Deluxia Life - Long Beach 🌊W pełni umeblowany i gotowy apartament w stud…
$104,874
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 5/11
$218,733
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 6/11
$222,129
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Studio ze śpiącą niszą i widokiem na basen w Caesar Resort III 🌴🏊Stylowy apartament studyjny…
$87,537
VAT
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Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Studio w Park Residence w pobliżu Long Beach - nieruchomości na północnym Cyprze nad morzemN…
$107,935
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 13/22
$260,170
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości w Rozbudowanym Kompleksie w İskele na Cyprze Północnym İskele to popularne cen…
$290,093
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na Sprzedaż w Wielofunkcyjnym Projekcie w İskele Long Beach İskele, błyszcząca g…
$214,267
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 13/16
$178,654
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Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Studio with sea views for sale in Royal Life Residence, Long Beach, IskeleFully furnished st…
$73,289
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 7/16
$146,048
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 18/22
$193,599
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 10
Nieruchomości w Zaawansowanym Projekcie w Pobliżu Plaży MacKenzie w İskele İskele to jedno z…
$137,223
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 6/8
Pilna sprzedaż - 2 + 1 apartament w Park Resident, Long BeachCena: 145,000 funtów VAT i opła…
$195,464
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Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 47 m²
Opis terenu: Luksusowy kompleks mieszkalny i wypoczynkowy w dużej skali w pobliżu Long Beach…
$168,272
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 4/31
Widok na morze 1 + 1 Apartament w Grand Sapphire Resort 🌊✨Stylowy apartament z 1 sypialnią j…
$184,589
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/11
Na sprzedaż przytulne studio w kompleksie Caesar Resort, blok Aspasianus, w dzielnicy Iskele…
$60,260
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 6/11
$222,129
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 11/16
$268,321
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 12/16
$163,031
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 21/22
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5
Przestronne 2 + 1 Apartament z dwoma łazienkami - Cezar Resort VI 🌴🌊Jasny 2 + 1 apartament w…
$123,411
VAT
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: 3 + 1 Willa w La Isla Villas, Północny Cypr Nowoczesny i przestronny willa…
$460,121
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
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Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 19/22
$196,995
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Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: ✨ Courtyard - Elegant 1 + 1 Apartament w kompleksie Premium Resort- Style ✨…
$160,385
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
Niedrogie 1 + 1 Apartament w Caesar Resort VI 🌴☀️1-pokojowe mieszkanie jest dostępne na sprz…
$70,526
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Apartament z trzema sypialniami w Caesar Resort 6 - Północny Cypr nieruchomości nad morzemNi…
$213,205
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