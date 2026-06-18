Kompleks mieszkalny Infinity - Dedeman Suits & Residences

Seafront Luxury & High- Yield Możliwości: 65% Ukończone, grudzień 2027
Witamy w Infinity Dedeman Suites & Residences, głównym miejscu nad morzem w regionie Gaziveren na Cyprze Północnym. Projekt ten płynnie łączy nowoczesną architekturę z ekologicznym życiem, oferując mieszkańcom niezrównany styl życia, gdzie błękit Morza Śródziemnego spotyka bujne zielone krajobrazy. Zarządzanie przez światowej sławy Dedeman Hotels & Resorts International, Ten rozwój jest przeznaczony dla osób poszukujących zarówno wyrafinowanego domu i wysokiej wydajności inwestycji.
Projekt przebiega szybko, a 65% już ukończono. Zapewnia to bezpieczną i widoczną linię czasową zarówno dla inwestorów, jak i przyszłych mieszkańców. Oficjalne przekazanie planowane jest na grudzień 2027, co pozwala na planowanie strategiczne zarówno dla użytku osobistego, jak i wynajmu.
Wszechstronne opcje jednostek i ceny Oferujemy różnorodne portfolio 190 rezydencji w 12 różnych typów apartamentów.
Kluczowe korzyści inwestycyjne
Zmiany w klasie światowej Mieszkańcy mają wyłączny dostęp do:
Zabezpiecz swoje miejsce w najbardziej prestiżowym rozwoju plaży na Cyprze. Skontaktuj się ze mną o szczegółowe ceny za 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1 jednostek i zorganizować prywatne przeglądanie.