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Kompleks mieszkalny Infinity - Dedeman Suits & Residences

Kazivera, Cypr Północny
od
$133,000
VAT
od
$35/m²
;
29
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ID: 38101
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Lefke District
  • Miasto
    Lefke Belediyesi
  • Wioska
    Kazivera

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Seafront Luxury & High- Yield Możliwości: 65% Ukończone, grudzień 2027

Witamy w Infinity Dedeman Suites & Residences, głównym miejscu nad morzem w regionie Gaziveren na Cyprze Północnym. Projekt ten płynnie łączy nowoczesną architekturę z ekologicznym życiem, oferując mieszkańcom niezrównany styl życia, gdzie błękit Morza Śródziemnego spotyka bujne zielone krajobrazy. Zarządzanie przez światowej sławy Dedeman Hotels & Resorts International, Ten rozwój jest przeznaczony dla osób poszukujących zarówno wyrafinowanego domu i wysokiej wydajności inwestycji.

Projekt przebiega szybko, a 65% już ukończono. Zapewnia to bezpieczną i widoczną linię czasową zarówno dla inwestorów, jak i przyszłych mieszkańców. Oficjalne przekazanie planowane jest na grudzień 2027, co pozwala na planowanie strategiczne zarówno dla użytku osobistego, jak i wynajmu.

Wszechstronne opcje jednostek i ceny Oferujemy różnorodne portfolio 190 rezydencji w 12 różnych typów apartamentów.

  • Cena początkowa: Cena podana jest za 1 + 0 (Studio) o powierzchni 30 m ².
  • Dostępne konfiguracje: Nasze opcje obejmują od kompaktowych 1 + 0 studio do przestronnych 1 + 1, 2 + 1 oraz luksusowych 3 + 1 apartamentów. Ceny różnią się w zależności od rodzaju jednostki, wielkości i widoku, zapewniając odpowiednią opcję dla każdego profilu inwestora.

Kluczowe korzyści inwestycyjne

  • Professional Management: 10-letnia gwarancja operacyjna Dedeman Hotels & Resorts International.
  • Wzór pasywnego dochodu: Właściciele korzystają z przejrzystego modelu 75% / 25% podziału dochodów z wynajmu.
  • Wysokie zwroty: Oczekiwany 6- 10% roczny zwrot z wynajmu w walucie obcej, wspierany przez ponad 70 międzynarodowych platform wynajmu (Expedia, Agoda, itp.).
  • Bezpieczeństwo prawne: Zabezpieczone tureckim tytułem Deed (Türk Koçanlı), oferującym najwyższy poziom ochrony własności.

Zmiany w klasie światowej Mieszkańcy mają wyłączny dostęp do:

  • Rooftop Infinity Pools na każdym bloku z panoramicznym widokiem na morze i gwiazdy.
  • Kompleksowe Centrum Wellness & Health z klinikami antystarzejącymi się, programami detox i jogą.
  • Prywatne plaże utrzymywane, odkryte / kryte podgrzewane baseny i prywatną marinę dla sportów wodnych.

Zabezpiecz swoje miejsce w najbardziej prestiżowym rozwoju plaży na Cyprze. Skontaktuj się ze mną o szczegółowe ceny za 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1 jednostek i zorganizować prywatne przeglądanie.

Lokalizacja na mapie

Kazivera, Cypr Północny

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od
$133,000
VAT
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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