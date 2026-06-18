Kompleks mieszkalny Infinity - Dedeman Suits & Residences

Seafront Luxury & High- Yield Możliwości: 65% Ukończone, grudzień 2027

Witamy w Infinity Dedeman Suites & Residences, głównym miejscu nad morzem w regionie Gaziveren na Cyprze Północnym. Projekt ten płynnie łączy nowoczesną architekturę z ekologicznym życiem, oferując mieszkańcom niezrównany styl życia, gdzie błękit Morza Śródziemnego spotyka bujne zielone krajobrazy. Zarządzanie przez światowej sławy Dedeman Hotels & Resorts International, Ten rozwój jest przeznaczony dla osób poszukujących zarówno wyrafinowanego domu i wysokiej wydajności inwestycji.

Projekt przebiega szybko, a 65% już ukończono. Zapewnia to bezpieczną i widoczną linię czasową zarówno dla inwestorów, jak i przyszłych mieszkańców. Oficjalne przekazanie planowane jest na grudzień 2027, co pozwala na planowanie strategiczne zarówno dla użytku osobistego, jak i wynajmu.

Wszechstronne opcje jednostek i ceny Oferujemy różnorodne portfolio 190 rezydencji w 12 różnych typów apartamentów.

Cena początkowa: Cena podana jest za 1 + 0 (Studio) o powierzchni 30 m ².

Dostępne konfiguracje: Nasze opcje obejmują od kompaktowych 1 + 0 studio do przestronnych 1 + 1, 2 + 1 oraz luksusowych 3 + 1 apartamentów. Ceny różnią się w zależności od rodzaju jednostki, wielkości i widoku, zapewniając odpowiednią opcję dla każdego profilu inwestora.

Kluczowe korzyści inwestycyjne

Professional Management: 10-letnia gwarancja operacyjna Dedeman Hotels & Resorts International.

Wzór pasywnego dochodu: Właściciele korzystają z przejrzystego modelu 75% / 25% podziału dochodów z wynajmu.

Wysokie zwroty: Oczekiwany 6- 10% roczny zwrot z wynajmu w walucie obcej, wspierany przez ponad 70 międzynarodowych platform wynajmu (Expedia, Agoda, itp.).

Bezpieczeństwo prawne: Zabezpieczone tureckim tytułem Deed (Türk Koçanlı), oferującym najwyższy poziom ochrony własności.

Zmiany w klasie światowej Mieszkańcy mają wyłączny dostęp do:

Rooftop Infinity Pools na każdym bloku z panoramicznym widokiem na morze i gwiazdy.

Kompleksowe Centrum Wellness & Health z klinikami antystarzejącymi się, programami detox i jogą.

Prywatne plaże utrzymywane, odkryte / kryte podgrzewane baseny i prywatną marinę dla sportów wodnych.

Zabezpiecz swoje miejsce w najbardziej prestiżowym rozwoju plaży na Cyprze. Skontaktuj się ze mną o szczegółowe ceny za 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1 jednostek i zorganizować prywatne przeglądanie.